Ariana Grande szívesen vacsorázna Jeffrey Dahmerrel, az áldozatok hozzátartozói idegesen üzentek neki

Hatalmas rajongás és felhajtás övezte Jeffrey Dahmer történetét, miután a Netflix feldolgozta az egyik legbrutálisabb sorozatgyilkos életét. Mindez alapvetően amiatt nem lenne meglepő, hogy a filmekben feltűnő gonoszért általában többen rajonganak, de egy valós történetet feldolgozó szériánál ez egész másként néz ki: a főszereplő Dahmer ugyanis bizonyítottan 17, de lehet, hogy jóval több emberrel végzett kegyetlenül - az áldozatok családtagjai, hozzátartozói pedig értelemszerűen nem fogadják el, hogy a brutálisan megölt szerettük gyilkosát tömegek istenítik.

Ariana Grande a közelmúltban tett megjegyzései miatt erős kritikákkal szembesült. Jeffrey Dahmer egyik áldozatának édesanyja szerint az énekesnő egész biztosan nem normális, amiért a sorozatgyilkost nevezte meg álmai vacsorapartnereként.

Nekem úgy tűnik, hogy teljesen beteg az elméje. Nem divatos vagy vicces azt mondani, hogy szívesen vacsorázott volna vele. Amit Dahmer megtett, az nem olyasmi, amiről fiataloknak kellene beszélni

- mondta Shirley Hughes, Anthony "Tony" Hughes édesanyja Ariana Grande szavait hallva. A süketnéma Tony volt Dahmer tizenhetedik áldozata. 1991-ben egy melegbárban találkozott a gyilkossal. A férfi mindössze 31 éves volt, amikor Dahmer az otthonában bedrogozta, majd kegyetlenül végzett vele.

Sajnos amíg ez nem történik meg vele és a családjával, egyszerűen nem tudja, min megyünk mi keresztül. Számomra úgy tűnik, hogy teljesen megbolondult

– mondta Shirley Hughes, Anthony „Tony” Hughes édesanyja a TMZ-nek.

Szeretnék, ha az énekesnő bocsánatot kérne a kijelentése miatt

A nő kifejtette, hogy Ariana Grande megjegyzései továbbra is csak a gyilkos népszerűségét növelik, így arra szólította fel az énekesnőt, hogy kérjen bocsánatot, és tegye nyilvánvalóvá rajongói számára, hogy kijelentései elfogadhatatlanok voltak. Tony nővére, Barbara is az édesanyja véleményét osztja, aminek ő is hangot adott. Azt mondta, hogy Grandénak jobban oda kellene figyelnie a szavaira, és gondolnia kellene az áldozatok szeretteire is, mielőtt ilyesmit kimond a nagy nyilvánosság előtt.