Kínos: Austin Butler teljesen lefagyott Ryan Goslingtól

Az Elvis címszerepéért Oscar-díjra is jelölt Austin Butler a Today című műsorban mesélte el, hogy még világszerte ismert sztárként is teljesen lefagyott, megszólalni sem tudott, amikor véletlenül épp a gyerekkori bálványával, a háromszoros Oscar-jelölt Ryan Goslinggal találkozott.

"Van, amikor nem számítasz arra, hogy találkozol valakivel... Szóval megláttam őt egy szálloda előtt, ahol megszálltam, és egy másik ajtón kellett bemennem. Még csak köszönni sem tudtam neki. Mert úgy nőttem fel, hogy annyira csodáltam őt" – magyarázta Austin Butler, mire a műsort vezető Savannah Guthrie emlékeztette arra, hogy már ő is egy sztár, nem volt semmi oka rajongóként viselkedni. "Tudom, de az egyáltalán nem tűnik valószerűnek" – válaszolta a színész.

A legutóbb A levegő uraiban látott Austin Butler alapvetően egyébként újabb filmjét, a Motorosokat népszerűsítette a Todayben, nézze meg a teljes beszélgetést videón!

Más sztárokért is rajong

Austin Butler korábban hasonló élményéről számolt be Jimmy Kimmel műsorában is, ahol kiderült, hogy nemcsak Ryan Goslingért, de más sztárokért is képes rajongani. A színész ott egy partiról mesélt, amelynek az "édes" Paul McCartney volt a házigazdája, és jelen volt rajta többek között Tom Hanks, Mick Jagger, Ring Starr, Bruce Springsteen és Taylor Swift is. "Ezek azok a pillanatok, amikor egyszerűen csak alig tudod felfogni, hogy mennyi tehetség vesz körül" – mondta Austin Butler.

Magyarországot is imádja

Austin Butler hasonló lelkesedéssel beszélt Magyarországról is, a Dűne: Második rész forgatása után amerikai hírműsorban áradozott hazánkról.

"A forgatás teljes ideje alatt Magyarországon voltam, csodálatos volt. Gyönyörű ország, tényleg gyönyörű" – mondta az E! Newsban a színész, aki egyébként főleg a kolléganője, Florence Pugh hatására ment ki az utcára, máskülönben inkább a szállásán próbált átszellemülni a szerepéhez.

"Jött, és azt mondta, »Muszáj kimozdulnod, menjünk el kirándulni!« Ennek köszönhetően rengeteget láthattam Magyarországból. Nagyon különleges élmény volt" – magyarázta Austin Butler még februárban.