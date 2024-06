Rövid haspólóban mutatta meg terheshasát a Next Top Model Hungary gyönyörű sztárja - képek

Axente Vanessa mindig óvta magánéletét, így annak ellenére, hogy nemzetközileg is elismert és nagyon népszerű szupermodell, szinte semmit nem lehetett tudni róla. A magyar születésű modell már tinédzserkora óta sikeres a szakmájában, nemrég a Next Top Model Hungaryben tűnt fel, ahol szigorú szakmai szempontok alapján zsűritársaival, Tomán Szabinával, Merő Péterrel és Tombor Zoltánnal kiválasztotta Magyarország következő szupermodelljét.

Axente Vanessa és ausztrál származású férje már évek óta boldog házasságban élnek, azonban a családalapítás eddig váratott magára a modell folytonos munkái miatt, és bár sokszor voltak egymástól távol, mindig igyekeztek úgy alakítani a programjaikat, hogy minden lehetőséget megragadjanak arra, hogy együtt legyenek.

"Folyamatosan úton vagyok, tehát már az nehézséget okoz, hogy valakivel megismerkedjek. Amikor az ember szerelmes lesz valakibe, és érzi, hogy megtalálta az igazit, akkor tud rá időt szakítani. A férjemmel New Yorkban találkoztam, ott éltünk, úgyhogy a sok utazás ellenére is képesek voltunk egymásra időt találni. De még mostanság sem könnyű, hiszen minden héten úton vagyok" - mondta korábban házasságáról a modell, aki azt is elárulta, hogy kétlaki életet élnek, ugyanis Budapesten és Londonban élnek együtt, de többször is elutaznak férje hazájába, Sydney-be.

Korábban sokáig távkapcsolatban éltek

Sokáig távkapcsolatban éltek a párjával, de szerinte azt is lehet jól csinálni, nekik sikerült.

Tényleg minden percet megbecsültünk, és próbáltuk a lehető legjobban kiélvezni egymás társaságát, minőségi időt tölteni együtt.

Jó lehet a távkapcsolat is, hiszen izgalmas, hogy fokozatosan ismeritek meg egymást de azért egy idő után belefáradtunk. Évek után döntöttünk úgy, hogy ideje egy városban és egy lakásban élnünk, amitől teljesen átalakult a kapcsolatunk, de csak jó értelemben" - magyarázta.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy a babát hol hozza világra, és melyik országban tervezik az életüket az újszülöttel, de jó pár hetük még hátravan, hogy eldöntsék, mi számukra a legideálisabb gyereknevelés szempontjából.