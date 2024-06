Hatalmas bejelentés: folytatódik Az éhezők viadala

Sunrise on the Reaping (Napkelte az aratáson) címmel érkezik Suzanne Collins nagy sikerű sorozatának, Az éhezők viadalának az ötödik kötete, amit a közösségi oldalon jelentettek be.

A cselekményről egyelőre annyit lehet tudni, hogy 24 évvel a 2008-ban megjelent első, Az Éhezők viadala-regény előtt, valamint 40 évvel Collins legutóbbi könyve, a 2020-ban megjelent Énekesmadarak és kígyók balladája cselekménye előtt játszódik.

Jó hír a rajongóknak, hogy a könyv 2025. március 18-án jelenik majd meg, vagyis kevesebb mint egy év múlva már olvashatják a népszerű sorozat izgalmas cselekményeit.

Collins korábbi, Az éhezők Viadala könyveihez a görög mitológiára és a római gladiátorjátékokra támaszkodott, azonban a készülő regényhez a skót felvilágosodás filozófusát, David Hume gondolatait idézi majd meg. A Sunrise on the Reaping egy figyelemre méltó könyv, amely új komplexitást, perspektívát és kinyilatkoztatásokat hoz Az éhezők viadala történetében, az olvasók pedig többet megtudhatnak majd a történetről.

Az új könyv bejelentését követően a rajongók izgatottak lettek, és alig akarták elhinni, hogy kedvenc sorozatuk folytatódik - írja a The Guardian.

Mi is Az éhezők viadala?

Az éhezők viadala egy 2012-ben bemutatott sci-fi-kalandfilm Gary Ross rendezésében. A forgatókönyvet Suzanne Collins azonos című regénye alapján Collins, Gary Ross és Billy Ray írta. A főszerepekben Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson és Liam Hemsworth látható. Az éhezők viadalában van akció, horror, romantika, és társadalomkritika, és van egy összetett jellemű, szerethető hőse, akit egy remek színész kelt életre.

A film a közeli jövőben, az USA szétesése után játszódik, és egy kegyetlen valóságshow-ról szól, amiben tizenkét fiatal párnak kell megküzdenie egymással, amíg csak egy pár marad életben. A résztvevőket sorsolással választják ki, és amikor Katniss húgának kellene versenyeznie, a lány felajánlja, hogy inkább ő küzd helyette. Párja egy Peeta (Josh Hutcherson) nevű fiú lesz, akivel együtt sokkal felkészültebb versenyzőkkel szemben kell megállniuk a helyüket. A regénytrilógiát eddig négy filmben dolgozták fel, azonban a könyv bemutatása után érkezhet az ötödik alkotás is.