Váratlan fordulat történt a tárgyaláson Babicsek Bernát halálának ügyében

Mint ismert, 2021. december 31-én meghalt Babicsek Bernát, aki színészként és harmonikaművészként is ismert volt. Ő volt az áldozata a lakástűznek, amely során egy holttestet találtak egy solymári házban. Hirtelen halála az egész országot megrázta, ugyanis elkerülhető lett volna a tragédia.

A színész szülei 2022-ben fordultak ügyvédhez, miután megtekintették az addigra már lezárt nyomozás dokumentumait. Az ott leírtak alapján számukra egyértelmű volt, hogy fiuk életét valójában meg lehetett volna menteni, ha a füstjelző miatt kiérkező járőr az előírásoknak megfelelően jár el. A szülők feljelentését első körben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság elutasította, az ügyvédi panaszt követően azonban újraindították a nyomozást.

Úgy gondolják, gyermeküket gondtalanságból megölték, és addig nem nyugodhat békében, amíg hivatalosan ki nem mondják, ki ezért a felelős. Ügyvédük javaslatára pótmagánvádas eljárást indítottak, és az őrt perlik, akik szerintük megmenthette volna a fiuk életét, azonban ehelyett magára hagyta az égő házban.

A vád szerint a vádlott, T.L. 2 perc 55 másodpercig tartózkodott a solymári helyszínen, azonban nem ellenőrizte a lakást, amit ebben az esetben kellett volna. Ennek ellenére észrevette, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Nem járt utána, hogy mi történt, kivel mi történt, és a tűzoltókat sem értesítette.

A vádlott nem tett beismerő vallomást, de a védekezését sem kívánta előterjeszteni. A tárgyalás folytatódik majd, ahol további tanúkat hallgatnak meg az ügy kapcsán. Márta, Babicsek Bernát édesanyja többször is összeomlott, és elsírta magát - írja a Bors.

Szülei a mai napig nem dolgozták fel a halálát

Babicsek Bernát édesanyja azt mondta, egyáltalán nem lett könnyebb az idő elteltével, máig is mindennap kimennek a temetőbe. Arra a kérdésre, hogy mi az, ami mégis tudja enyhíteni a gyászt, azt mondta:

Az talán, hogy azon dolgozunk, hogy fent maradhasson a Bernát neve, hogy ne felejtsék el őt.

Ezért is örültem, amikor a Turay Ida Színházban díjat alapították a nevében. És azért is büszke vagyok arra, hogy Solymáron is immáron másodszorra átadhatjuk június 20-án az ifjúsági díjat, idén Czető Bence a díjazott, 3-os gimnazista. Ennek Bernát is nagyon örül biztosan odafent, hiszen nagyon szerette a fiatalokat. Tanított is" - mesélte még korábban.