60 milliárd forintra perli a Netflixet a Baby Reindeerben látott zaklató

170 millió dollárt, kicsivel több mint 60 milliárd forintot követel a Netflixtől Fiona Harvey, szerinte a tartalomszolgáltató szándékosan okozott neki érzelmi sérelmeket, illetve hazugságokat jelenített meg vele kapcsolatban a Baby Reindeer című sorozatban.

A nő a brit sajtóban (többek között Piers Morgan műsorában) már korábban is jelezte, hogy a Baby Reindeerben látottak nem felelnek meg a valóságnak: hülyeségnek, hazugságnak nevezte a sorozat történéseit, tagadta, hogy zaklatta volna a sorozatot alkotó Richard Gaddot. Egy kaliforniai bíróságnak most ezzel kapcsolatban nyújtott be keresetet, a Baby Reindeer sikere miatt óriási kártérítést kér.

Mi az a Baby Reindeer?

A magyarul Szarvasbébi címet kapott Baby Reindeer nem egy szokványos tévésorozat volt, hisz nemcsak hogy igaz történeten alapult, de a látottakat valóban a főszereplő skót humorista, Richard Gadd élte át.

Richard Gadd feltörekvő stand-up komikusként egy londoni pubban dolgozott pultosként, egy alkalommal pedig megszánt egy betérő vendéget: egy túlsúlyos nőt, aki magába roskadva, szomorúan ült le a pulthoz, azt állítva, hogy egy italra sincs pénze.

Gadd – a sorozat szerint – kedvesen meghívta valamire, aminek négy évig tartó zaklatás lett a vége: ez idő alatt

a nő összesen több mint 40 ezer e-mailt küldött neki, valamint 350 órányi hangüzenetet hagyott a telefonján,

a tweetek, Facebook-üzenetek és hagyományos levelek sokaságáról már nem is beszélve.

A történet aztán a Netflixen köszönt vissza a Baby Reindeer epizódjaiban, hisz Gadd saját élménye alapján készítette a sorozatot, sőt a főszerepet is elvállalta – csak épp a karakterét Donnynak hívták, és persze a zaklatójának is más nevet adott, a szériában Marthának hívták.

Hogy Martha azonos a most pert indító Fiona Harvey-val, arra az internetes nyomozók után a brit sajtó is rájött, a nő ezért állt elő.

Ahogyan egyébként a sorozatbéli Donny, úgy Richard Gadd is hagyott mindig kiskapukat a zaklatójának, sosem zárta le teljesen az ügyet: néha újból megsajnálta a nőt, netán épp jólesett neki a rajongás. Mindenesetre a zaklató sem csak szexuális ragadozó volt a történetben, a megszállottsága inkább mentális betegségként jelent meg – legalábbis a sorozatban.