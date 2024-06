Kivágott fürdőruhában, hatalmas terpeszben fotózták Baukó Évát - képek

Mint írtuk, újabb csatározás kezdődik Baukó Éva és Nagy Alekosz között, akiknek nem ez lesz az első eset, hogy jogi útra terelik a vitás ügyeiket. Korábban 2021 nyarán pereskedtek egymássa, szinte hihetetlen, hogy azelőtt milyen szoros barátságban voltak. Azonban a ekkor csúnyán összevesztek, Nagy Alekosz pedig feljelentette Baukó Évát, akit rágalmazással vádolt meg.

Azonban a nő nem állított valótlant a botrányhős realityszereplőről, hiszen az kölcsönkért tőle százezer forintot, majd nem adta meg a tartozását. Nagy Alekosz akkor is azt nehezményezte, hogy Baukó nyilvánosságra hozta az ügyet és a privát levelezéseiket, és bár Baukó hajlott volna a peren kívüli megegyezésre, Nagy Alekosz nem volt erre hajlandó és nem állt el a pertől.

Vége a barátságnak, újra bíróságra megy Nagy Alekosz és Baukó Éva

Fotó: Baukó Éva Facebook

A vád most is hasonló, és ismét az állítólag Svájcban élő Nagy Alekosz kezdeményzete a pert, mely július 8-án veszi kezdetét az Érdi Járásbíróságon, melyről Baukó számolt be korábban a közösségi oldalán.

Képzeljétek mi történt... Kaptam az érdi bíróságtól egy levelet, amelyben Nagy Alekosz feljelentett levéltitok megsértése és rágalmazás miatt.

Azt sérelmezte, hogy én megosztottam olyan levelezéseket, amikben fiatalkorú (14-17) éves lányoknak tesz szexuális jellegű ajánlakokat, kvázi ilyen, és ehhez hasonló dologgal zaklatva őket! A meghallgatás az Érdi Járásbíróságon lesz 2024. július 8-án. Sok szeretettel várom a nagyérdeműt az ügyvédemmel" - adta hírül Baukó Éva, aki egyáltalán nem ijedt meg Nagy Alekosz fenyegetőzésétől, olyannyira nem, hogy még nyaralni is elutazott Görögországba, azon belül Zákinthoszra, és egyáltalán nem tűnik gondterheltnek a közelgő meghallgatása miatt, sőt, ontja magáról a szexi képeket.

A képek között lapozhat:

Eközben Nagy Alekoszról egyelőre nem tudni, hogy mit tervez, de jelenleg nem Svájcban tartózkodik, ugyanis egy legénybúcsú miatt hazatért Magyarországra. Egyébként sem hisznek neki túl sokan, mivel többen is elmondták, milyen szigorú szabályoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy megkapja a svájci állampolgárságot.