Bírósági meghallgatása előtt még megmutatta a melleit Baukó Éva - képek

Mint írtuk, Nagy Alekosz szerint Baukó Éva beleegyezése nélkül osztotta meg a magánlevelezéseiket, ami szerinte rá nagyon rossz fényt vet a nyilvánosság előtt, rágalmazással is megvádolta. Baukó a vádakról az érdi járásbíróság leveléből értesült, döbbenten osztotta meg az információt a közösségi oldalán.

Képzeljétek mi történt... Kaptam az érdi bíróságtól egy levelet, amelyben Nagy Alekosz feljelentett levéltitok megsértése és rágalmazás miatt.

Azt sérelmezte, hogy én megosztottam olyan levelezéseket, amikben fiatalkorú (14-17) éves lányoknak tesz szexuális jellegű ajánlakokat, kvázi ilyen, és ehhez hasonló dologgal zaklatva őket! A meghallgatás az Érdi Járásbíróságon lesz 2024. július 8-án. Sok szeretettel várom a nagyérdeműt az ügyvédemmel" - írta nemrég egy bejegyzésében Baukó Éva, aki áll az újabb pereskedés elébe, nem ijedt meg Nagy Alekosz fenyegetőzésétől.

A mostanában ingatlanokkal foglalkozó realitycelebnek közel 200 ezer követője van az Instagramon, szorgosan posztol magáról merészebb fotókat. Újabb képein binikiben látható.

2021 nyarán pereskedett először egymással Baukó Éva és Nagy Alekosz, akik korábban jó barátságban voltak egymással, több valóságshow-ban is szerepeltek együtt. Azonban a későbbiekben csúnyán összevesztek, aminek bíróság lett a vége. Alekosz jelentette fel a nőt, akit rágalmazással vádolt meg, azonban Baukó nem állított valótlant a botrányhős realityszereplőről, hiszen az kölcsönkért tőle százezer forintot, majd nem adta meg a tartozását. A Power of Love szereplője akkor is azt nehezményezte, hogy egykori lakótársa nyilvánosságra hozta az ügyet és a privát levelezéseiket: bár Baukó hajlott volna a peren kívüli megegyezésre, Alekosz nem volt erre hajlandó és nem állt el a pertől.

