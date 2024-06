Újra bíróságra megy Baukó Éva és Nagy Alekosz

2021 nyarán pereskedett először egymással Baukó Éva és Nagy Alekosz, akik korábban jó barátságban voltak egymással. Azonban a későbbiekben csúnyán összevesztek, aminek bíróság lett a vége. Korábban is Nagy Alekosz jelentette fel Baukó Évát, akit rágalmazással vádolt meg, azonban a nő nem állított valótlant a botrányhős realityszereplőről, hiszen az kölcsönkért tőle százezer forintot, majd nem adta meg a tartozását. Nagy Alekosz akkor is azt nehezményezte, hogy Baukó nyilvánosságra hozta az ügyet és a privát levelezéseiket, és bár Baukó hajlott volna a peren kívüli megegyezésre, Nagy Alekosz nem volt erre hajlandó és nem állt el a pertől.

Régen nagyon jó barátságban volt Baukó Éva és Nagy Alekosz, de a kapcsolatuk mára nagyon elmérgesedett

Fotó: Facebook/ Baukó Éva

Bár a legutóbbi információk szerint Nagy és új barátnője, akit büszkén mutogat a közösségi oldalán, Svájcba költöztek, bár sokan nem hiszik el a botrányhős állításait. Egy videóban jelentkezett be Svájcból, melyben azt újságolta, épp azt ünnepli partnerével, Noémivel, hogy három hónapja ismerkedtek össze. Arról is beszámolt, hogy három hónapja Zürich-ben él, a felvételen Zámbó Jimmyt hallgat és konyakot iszik, de ebben semmi új nincs, korábban is ezt tette.

Én a helyiekkel beszéltem az elmúlt hetekben, megmutattam nekik a királyt, nem ismerték, de már szeretik a királyt

- utalt a néhai Zámbó Jimmyre, akinek köztudottan nagy rajongója.

Az állítólag Svájcban élő botrányhős, most meglepő módon mégis azzal van elfoglalva, hogy Baukó Éván bosszút álljon, hiszen újra hasonló vádakat fogalmazott meg ellene, mint három évvel ezelőtt. Nagy Alekosz szerint Baukó ismét az ő beleegyezése nélkül osztotta meg a magánlevelezéseiket, ami rá nagyon rossz fényt vet a nyilvánosság előtt, valamint rágalmazással is megvádolta. Baukó a vádakról az érdi járásbíróság leveléből értesült, döbbenten osztotta meg az információt a közösségi oldalán.

Képzeljétek mi történt? Kaptam az érdi bíróságtól egy levelet, amelyben Nagy Alekosz feljelentett levéltitok megsértése és rágalmazás miatt.

Azt sérelmezte, hogy én megosztottam olyan levelezéseket, amikben fiatalkorú (14-17) éves lànyoknak tesz szexuális jellegű ajánlotakat, kvázi ilyen, és ehhez hasonló dologgal zaklatva őket! A meghallgatás az Érdi Járásbíróságon lesz 2024 július 8.-án. Sok szeretettel várom a nagyérdeműt az ügyvédemmel dr.Lichy Józseffel!" - írta bejegyzésében Baukó Éva, aki áll az újabb pereskedés elébe, nem ijedt meg Nagy Alekosz fenyegetőzésétől, mivel egy nagyon fontosnak tartja, hogy kiálljon a fiatal lányok érdekében.