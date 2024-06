Ben Affleck nélkül nyaral Jennifer Lopez

Újabb bizonyíték arra, hogy hazudoznak, és valójában a válás mellett döntöttek, hogy Jennifer Lopez férje nélkül ment nyaralni.

Az énekesnő Olaszországban múlatja az időt, ahol Ben Affleck nélkül nyaral egy luxushajón,

ahol lesifotók készültek róla, miközben szexi képeket készített magáról. Lopez egy köldökéig kivágott, hófehér fürdőruhát viselt a fedélzeten, ahol különböző pózokban fotózgatta magát, elsősorban formás és ikonikus fenekét domborította a kamerába. A válási pletykák ellenére úgy tűnik, hogy remekül szórakozik egyedül is, a fotók láttán újra elindultak a találgatások a házasságuk válságáról.

Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben köztük, azonban ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni, főleg Lopez. Az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de férje arckifejezése nagyon árulkodó volt, lerít róla, hogy gondjaik vannak egymással. Szinte minden jel arra utal, hogy véget ért házasságuk, főleg akkor fogtak gyanút a követők, amikor Affleck az apák napját is volt felesége, Jennifer Garner társaságában töltötte, akivel kettesben is maradtak aznap. A szemfüles rajongók kiszúrták, hogy Jennifer Lopez köszöntése inkább egy burkolt gúnyolódás volt a férje és exének kapcsolatára, amikor hősnek nevezte a színészt.

Fotó: Instagram.com/benniferxarchives

A mi hősünk. Boldog apák napját

- írta apák napján Lopez, amihez egy olyan fotót választott férjéről, ami a 2001-es Pearl Harbor című filmhez készült, melynek forgatásán találkozott először Jennifer Garner és Ben Affleck, ezért sokak szerint nem lehet véletlen, hogy Lopez épp ezt a fotót osztotta meg, és a kiírása is gúnyolódás férjén, akivel egyébként sincs közös gyereke.

Jennifer Lopez valószínűleg így üzen férjének, hogy mit hiányol a kapcsolatukból, hiszen a pletykák és a válságuk ellenére is tündököl és jól érzi magát egy luxus olaszországi nyaraláson, ahová állítólag barátaival érkezett, míg férje Los Angelesben maradt.

Lopez szemmel láthatólag nagyon élvezi a positanói kirándulást a motorcsónakon, mellyel körbejárta az Amalfi-part nyugati oldalát. Egy szemtanú elmondása szerint Lopez és barátai remek hangulatban voltak, miközben együtt lazítottak, táncoltak és szórakoztak a hajón - írja a Daily Mail, ahol az 54 éves énekesnőről készült szexi fotókat is megtekintheti.