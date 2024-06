Ben Affleck kitálalt: kiderült, miért válhat el Jennifer Lopeztől

Ben Affleck június 20-án adott egy interjút Kevin Hartnak a "Hart to Heart" című talkshow-ban. Bár eredetileg szakmai dolgokról kezdett beszélni, mégis Jennifer Lopezre terelődött a szó, és egyértelműen kifejezte a színész, hogy neheztel a feleségére, hiszen mellette eltörpül a hírneve, ahogy fogalmazott szinte láthatatlanná válik, ha kettesben mennek valahová.

Épp elmentünk valahová ketten, nem emlékszem pontosan, és ő valóban annyira híres, és ő teszi azzá magát, ezt az emberek imádják. És tényleg fontos, amit ő jelent az embereknek.

Míg nekem csak annyit mondanak: 'Hé, tetszik a filmed', neki azt mondják: 'AHHHHH! J-LO!'Ez elképesztő, érted, mire gondolok?" - magyarázta némi keresűséggel Affleck, aki szerint az emberek megőrülnek Jennifer Lopezért és a jelenségért, amit képvisel. Ehhez képest ő csak az árnyéka maradhat, szinte észre sem veszik, amikor az énekesnő is jelen van.

Megőrülnek az emberek Jennifer Lopezért, Ben Affleck háttérbe szorult a felesége mellett

Fotó: Ancensored / Ancensored

A színész elmesélt egy konkrét estet is, amikor gyerekeik is velük voltak, de a kocsitól sokat kellett gyalogolniuk, így rengeteg emberrel futottak össze útközben.

Annyira izgatottak voltak, hogy személyesen látják Jenniert, mindenki utánafordult, sokan felkiáltottak, hogy 'JLo!', én a kutyát nem érdekeltem.

- magyarázta Ben Affleck, akinek valószínűleg nem esik jól, hogy felesége árnyékában kell élnie, viszont próbált az interjú alatt úgy tenni, mintha ezt a jelenséget teljesen megértené, és elfogadná. De nagyon valószínű, hogy szakmai féltékenység is állhat annak hátterében, hogy kapcsolatuk zátonyra futott.

Lopez nemrég koncertturnéját is lemondta azért, hogy a családjával lehessen, bár a valódi oka az volt, hogy nem fogytak a jegyek olyan mértékben, ahogy azt tervzeték, emiatt az énekesnő állítólag dührohamot is kapott. Az is azt bizonyítja, hogy nem mondott igazat, mivel most családja nélkül, barátaival utazott el Olaszországba nyaralni, azt nem tudni, hogy gyerekeit magával vitte-e, de Ben Afflecket biztosan hátrahagyta Los Angelesben, bár valójában már nem is élnek együtt, ugyanis a színész pár hónapja elköltözött Brentwoodba, ahol gyakran meglátogatja exfelesége, Jennifer Garner is.