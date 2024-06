Előkerültek Béres Anett félmeztelen, tangás képei - kép

Idén lesz két éve annak a teaszeánsznak, amit élete végéig emlegetni fog az egykori valóságshow-sztár, Béres Anett. Az átélt borzalmakról az Origo is több cikkben írt, amikor tavaly az egyik barátnőjével, Sáfrány Emesével egy ayahuasca szertartáson vett részt, mely majdnem végzetesen sikerült.

Mostanában ismét többet hallani Béres Anett teaszeánszos ügyéről, azonban ezt a múltját szeretné már maga mögött hagyni. Ezzel ellentétben vannak olyan emlékek, melyekre nagyon büszke, mint például az, hogy karrierje elején az FHM magazin címlapján szerepelt, aminek ma már éppen tíz éve. A képeken az Ázsia Expressz szereplője félmeztelenül látható, a fotózásra pedig még most is szívesen emlékszik vissza, ebből pedig pár, merészebb pillanatot meg is osztott az Instagram-oldalán.

Fotó: Béres Anett / Instagram

Vádat emeltek a drogszeánsz ügyben

Az egyik valóságshow-ból megismert Béres Anett és a barátnője, a korábban Aleska Diamond néven pornósként dolgozó Sáfrány Emese azért döntött úgy két évvel ezelőtt, hogy elmennek egy teaszenánszra, mert mindkettejüknek válságos volt a magánélete. A szeánsztól mindketten azt várták, hogy tisztábban fogják látni a problémáikat, amiken változtatniuk kell. Közben Béres Anettnek olyan erős látomásai lettek, hogy gyalog menekült el onnan. A vádirat szerint az esti órákban találták meg a rendőrök, több sérülése is volt.

A vádirat szerint a szeánszot szervező nő külföldön élt és dolgozott, közben Dél-Amerikában megismerkedett egy olyan szertartással, ami tudatmódosító szer fogyasztása köré épül fel. 2022 februárjában azzal jött vissza Magyarországra, hogy itthon fogja hasznosítani a tanultakat. Korábban elvégzett egy természetgyógyászati alapmodult, de szakképesítése, szakképzettsége, illetve egészségügyi végzettsége nem volt. Ennek ellenére úgy döntött, hogy a Magyarországon tiltott tudatmódosító főzettel szeánszokat fog tartani.

A nő csinált egy weboldalt, ahol házilag készített háztartási szereket árult, valamint különféle szertartásokat, terápiákat hirdetett. A szertartásokat egy Siklóshoz közeli településen tartotta. 2022 tavaszától kezdve a nő a szertartáshoz szükséges főzet alapanyagait beszerezte, pedig tudta, hogy azok Magyarországon illegálisak.