Nem érdekli többé Berki Mazsit néhai férje, Berki Krisztián emléke

Berki Krisztián már két éve, hogy tragikus körülmények között meghalt, a halálának valódi okairól azonban mélyen hallgat özvegye, Berki Mazsi, aki ismeri a jegyzőkönyv részleteit, azonban ezt nem osztotta meg még egykori anyósával sem. Az özvegy azonban nem szomorkodott sokáig férje halálát követően, akit szinte még el sem temetett, máris rátalált az új szerelem gazdag barátja, Zoltán személyében, akivel valódi luxuséletmódot folytathat.

Korábban azt állította, hogy ő sem számított arra, hogy ilyen gyorsan és váratlanul felbukkan az életében a Nagy Ő, de meglepetésére így történt, és kapcsolatuk azóta egyre csak erősebb, szinte elválaszthatalanok egymástól. Berki Mazsi a Zoltánnal való megismerkedéséről azt mondta, hogy egy barátnője mutatta be a gazdag vállalkozónak, és ő már az első pillanatban érezte, hogy lesz köztük valami.

A barátnőm elhívott egy horvátországi hétvégére, és ott teljesen véletlenül megismerkedtem a jelenlegi párommal, Zolival. Megpillantottam és éreztem, tudtam, hogy lesz köztünk valami. Aztán amikor már jöttem haza, akkor együtt is voltunk.

Nagyon érdekes volt, hogy az ember így félt, és én is mondtam, hogy ezt lehet? Nem szabad? Nagyon korai? És úgy éreztem, hogy ezt valamiért kaptuk a kislányommal együtt. Nem akartam eltolni ezt, mert úgy éreztem, hogy ennek most itt van a életünkben a helye, és ha ad az élet, akkor el kell fogadnunk" - magyarázkodott korábban a luxusözvegy, aki azt állította, hogy voltak kétségei azzal kapcsolatban, hogy nem-e túl hamar lép tovább Berki Krisztián halálán, de aztán úgy döntött, hogy megragadja az alkalmat.

Nagyjából egy év eltelte után vallotta be, hogy valóban van férfi az életében, akivel azóta egyfolytában a luxuséletvitelükkel dicsekszenek a közösségi oldalaikon, elsősorban Berki Mazsi, aki a kezdeti rejtőzködés után, most egyre gyakrabban mutatja meg párját, Zoltánt. Eközben úgy tesz, mintha Berki Krisztián nem is létezett volna, annak ellenére sem, hogy van egy közös kislányuk, Emma, akit szintén gyakran mutogat a követőinek.

Most Apák napja alkalmából is Zoltánt köszöntötte fel egy közös családi fotón, melyen a férfi és előző kapcsolatából született kislánya, Berki Mazsi és az ő kislánya, Emma látható, azonban Berki Krisztiánt egy szóval sem említette meg.

Ez nem az első eset, hogy a luxusözvegy megfeledkezik nyilvánosan is leróni tiszteletét néhai férje előtt, ugyanis halálának évfordulóján sem tett közzé egyetlen sort sem Berki Krisztián emlékére.