Ezért hívja apának Berki Mazsi kislánya az anyja gazdag barátját

Már több mint két éve, hogy Berki Krisztián tragikus körülmények között meghalt, a halálának valódi okairól azonban máig mélyen hallgat özvegye, Berki Mazsi, aki ismeri a jegyzőkönyv részleteit, azonban annak részleteit azóta sem osztotta meg a nyilvánossággal, sőt állítólag Berki Krisztián édesanyjával sem. Berki Mazsi férje halála után nem szomorkodott sokáig, akit szinte még el sem temetett, máris rátalált az új szerelem gazdag barátja, Zoltán személyében, azóta az özvegy valódi luxuséletmódot folytat, amivel gyakran dicsekszik is a közösségi oldalán, így idegesíti az embereket.

Berki Mazsi, azaz Katona Renáta egyetlen gyerekének apja Berki Krisztián volt, akivel állítólag már a halála előtt is válságban volt a házassága, később arról is kitálalt, hogy míg ő a szülészeten volt a kislányukkal, addig néhai férje megcsalta őt. Egykori szomszédaik is azt állították, hogy sokat veszekedett a házaspár, nagyon megromlott a viszonyuk. A tragikus körülmények közt meghalt Berki Krisztián szinte már nem is ismerkedhetett meg második kislányával, Emmával, hiszen apja halálakor épphogy fél éves volt.

Berki Krisztián halálakor a kislánya nagyjából fél éves volt, alig ismerték egymást

Fotó: Berki Krisztián / Instagram

Mivel Berki Mazsi nem sokáig gyászolta férjét, így nem meglepő, hogy a kislány a hiányzó apaképet az édesanyja gazdag barátjával pótolja, mivel közösen nevelik pár hónapos kora óta. A luxusözvegy most megrázó dolgot mondott Zoltán és Emma kapcsolatáról.

A párom nyolc hónapos kora óta ismeri Emmát. Ennek következtében a lányomnak Zoli irányába alakult ki az apakép. Már előfordul az is, hogy apának szólítja a jól megszokott Csácsá mellett. Ez azért nehéz, mert amikor anya és apa üzemmódban vagyunk, azok az elvárások, amelyek egy édesanya irányából érkeznek az édesapa felé, nekem nem lehetnek.

Tudom, Zolit nem zavarná, de engem igen, hiszen nem ő a gyermekem édesapja. Nagyon-nagyon nehéz ez a helyzet, hiszen nem egy olyan családban élünk, ahol anyának és apának van egy közös gyereke, hanem Zoli, Emma és én mindig együtt vagyunk, ám a párom kislánya nincs mindig velünk. Gyakran viszi és hozza Emmát a bölcsiből és ha edzek, közösen töltik az idejüket, nagyon szeretik egymást. Sokat segít a párom Emma nevelésében, mindezt annak ellenére, hogy ez egyáltalán nem elvárás irányába" - magyarázkodott Berki Mazsi a kialakult kellemetlen helyzetről, ami azt sugallja, hogy a kis Emma nem igazán tudja, hogy ki volt valójában az édesapja.