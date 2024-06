Pásztor Anna nem kertelt: édes hármast akar Bochkor Gábortól

Bochkor Gábor a válása után egy darabig szingli volt, azonban később rátalált a szerelem Dr. Demeter Alexandra személyében. Kapcsolatukat sokáig titkolták, azonban a fiatal gyógyszerész kitálalt a viszonyról. Azt nyilatkozta, hogy egészségtelen kapcsolatban élt, amiből sokáig nem tudott kilépni. Bár nagyon szerette volna, hogy a rádiós felvállalja őt, ez nem történt meg - többek között végül emiatt is szakítottak.

Hosszú idő után most úgy tűnik, hogy Bochkor Gábor szíve újra foglalt, amiről nemrég véletlenül Pásztor Anna szólta el magát a Bochkor műsorában. Sőt, az énekesnő azt is bevallotta, hogy már találkozott is a hölggyel.

Nekem még tartozol a diákéveimért, hogy téged kellett hallgatnom minden reggel egyetemre menet, és ezért az egyik lehetőség a természetben való fizetés.

De mivel tiszteletben tartom a párkapcsolatod, hiszen volt is alkalmam találkozni a kedves hölggyel, ezért gondoltam nem rontanék bele, és legyen édes hármas

- idézte Pásztor Annát a Bors.

Azt egyelőre azonban nem tudni, hogy ki a titokzatos hölgy, ugyanis még egyik fél sem szólalt meg a apcsolatukról.

Sírva könyörgött Molnár Anikónak

Molnár Anikó jó húsz éve hónapokig járt titokban Bochkor Gáborral, aztán A Nagy Ő indulásakor válaszút elé állította a rádióst, aminek érdekes eredménye lett – legalábbis így mesélte a pornómodell egy podcastadásban.

Amikor elvállaltam A Nagy Őt, B. Gábor volt a párom titokban, már öt hónapja.

Mondogattam is neki, hogy nekem nem olyan jó, hogy csak a négy fal között találkozunk. Ugyanakkor a műsorban való részvételem nyilvánvaló alapkövetelménye az volt, hogy egyedülálló legyek.

Én felvázoltam, hogy két lehetőségünk van. Vagy elfogadom a felkérést, és nem találkozom vele többet, vagy nemet mondok, és felvállaljuk a kapcsolatunkat. Erre annyit mondott, hogy vállaljam el.

Ez egyébként egy gyomros volt tőle

– idézte Molnár Anikó a történteket.

A műsor kellős közepén Gábor előkerült, sírva, zokogva, könyörögve, hogy ő ezt nem bírja és mennyire megbánta, hogy elengedett.

Kérte, hogy a műsort ugyan csináljam végig, de azért találkozzunk. Gondolj bele, hogy még ment a műsor, amikor kaptam tőle egy eljegyzési gyűrűt, vagyis megkérte a kezemet" - mesélte.