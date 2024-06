Meztelenül, a kádból jelentkezett Bódi Sylvi - fotó

Bódi Sylvi a 43. születésnapját is egy szexi fotóval ünnepelte, most pedig az Instagramon egy olyan lapozható posztot is mutatott, amelynek első képén rögtön fürdőruhában látható – ötödik fotóján meg már a kádban, meztelenül. Nézze meg a bejegyzést!

Bódi Sylvi legújabb posztja az Instagramról:

Bódi Sylvi az utóbbi időben megdöbbentően merész, hol meztelen, hol fehérneműs fotókat tesz közzé a közösségi oldalain. Nemrég az ágyban pózolt tűzpiros melltartóban és egy hozzáillő, falatnyi tangában, több szögből is megmutatta magát. A Farm VIP korábbi szereplője az év elején Balin járt, hosszabban időzött az indonéz szigeten, még szörfös tábort is tartott.

A Playboynak is vetkőzött

A modell korábban több férfimagazinnak levetkőzött, és naptárokon is megmutatta magát teljesen meztelenül. "Nem kritériumok alapján választok magamnak partnert, hanem az energiája fog meg valakinek. Szeretem, ha egy férfi határozott, magabiztos, intelligens és jó humorú. Vonzanak a rosszfiúk is, szeretem, ha egy férfinak »a szeme se áll jól«... Legyen érzéki, vad, szenvedélyes szerető! Gyengém, ha szép a kézfeje és érzéki szája van" – nyilatkozta Bódi Sylvi korábban arról, hogy milyen férfit tudna elképzelni maga mellett.

Egyszer szadomazo szettben is fotózták, akkor elárulta, hogy szeret játszadozni. "A lovaglópálca például a hálószobám állandó tartozéka. A namíbiai törzsfőnöktől szerzett hatalmas machetével egyetemben, ami közvetlenül ott van az ágy mellett" – ezt 2011-ben nyilatkozta.

2002-ben és 2014-ben is fotózta a Playboy. "Amikor láttam a tévében, hogy megnyerik a lányok a világszépségversenyt, mindig mosolyogtam rajta, hogy könnyeznek vagy sírnak, de amikor kimondták, hogy én vagyok a győztes, az örömtől annyira meghatódtam, hogy én is elkezdtem sírni. Ekkor hittem el azt, hogy tényleg lehet annyira örülni dolgoknak, hogy az ember sír örömében" – ezt akkor mondta, amikor kiderült, hogy ő lett 2002 playmate-je itthon.

