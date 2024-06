Így van másfél évvel a tragikus balesete után a Bosszúállók sztárja - képek

A kétszeres Oscar-jelölt Jeremy Renner ismerősnek tűnhet a Paramount+ visszatérő sorozatából, a The Mayor of Kingstownból, valamint a Marvel Sólyomszem című sorozatából, továbbá a Bosszúállók és az Amerika kapitány filmekből is. Az 53 éves színész tavaly télen majdnem életét vesztette egy durva baleset következtében, melyben több mint 30 csontja törött el, sokáig intenzív osztályon kezelték.

Bár sokáig tisztázatlanok voltak balesetének körülményei, de a nyomozás során a rendrőség elárulta, hogy Rennert a saját hókotrója ütötte el, aki épp unokaöccsét mentette meg a gép elől. A nevadai rendőrség közleményéből végül kiderültek a részletek az esetről, melyben az elszabadult hókotró maga alá gyűrte és kishíján megölte a színészt. Renner eleve azért ült a hókotrójában újév napján, hogy kimentse unokaöccse hóban ragadt autóját.

A hivatalos jelentés szerint a színész benne ült a gépben, amikor az váratlanul megcsúszott lefelé a domboldalon. Renner unokaöccse a hókotró útjában állt, a színész így elhagyta a járművet, hogy megmentse a rokonát, végül őt gyűrte maga alá a gép, amikor megpróbált abba visszaülni, kishíján megölte.

Jeremy Renner úgy akadályozhatta volna meg a balesetet, ha a hókotrón behúzza a vészféket, ezzel megállíthatta volna a járművet, habár a hókotrónak voltak mechanikai hibái, azonban nem tette meg, és azt sem tudni, miért.

A színész sokáig kórházi kezelésre szorult, mivel a balesetben a törésen kívül rengeteg vért veszített, a tüdeje is összeomlott és a mája is károsodott. Hosszú ideig tartott a felépülése, a mellkasába és az arccsontjaiba fémlemezeket ültettek be, az egyik lábába pedig titánium rudakat helyeztek. Ezért hosszas gyúgyulási időt jósoltak az orvosai, még egy videót is mutatott arról, ahogy épp újra járni tanul egy antigravitációs edzőgépen, ami leveszi a felülről érkező terhelést a lábairól, így azoknak nem kell a teste súlyát tartaniuk.

Most már szemmel láthatólag sokkal jobb állapotban van az 53 éves színész, aki hamarosan a nagysikerű Tőrbe ejtve harmadik részében fog visszatérni a képernyőkre. Most a Men’s Health magazinnak adott interjút a visszatéréséről, és arról, hogyan épült fel az elmúlt másfél évben. Azt is elárulta, hogy gyakran jár edzőterembe azért, hogy újra formába lendüljön, erről friss fotókat is mutatott a hivatalos közösségi oldalán.