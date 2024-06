Bridgerton harmadik évad: jönnek az új részek!

A Bridgerton család a Julia Quinn-regények alapján készülő kosztümös sorozat, melyet a Netflix sugároz. A történet az 1800-as évek elején játszódik egy alternatív Londonban, amelyben III. György király bevezette a faji egyenlőséget, és felesége, Sarolta királynő afrikai származása miatt sok hasonló származású embert is bevezetett a felső körökbe. A nézőknek lehetőséget ad a történet arra, hogy hogy megfigyelje ezt az erősen versengő társadalmat, ahol a fiatal házasodni képes nemesek és előkelőségeket mutatják be. A Bridgerton harmadik évad főszereplői Colin Bridgerton és Penelope Featherington. A szerelmi kapcsolat nem kis bonyodalmat hoz majd számukra, a nézők pedig hatalmas drámának, és izgalomnak lehetnek majd szemtanúi, ráadásul Penelope és Colin szexelnek is majd a filmvásznon. Az első évad jórészt Daphne Bridgerton és Simon kapcsolatára fókuszált, a másodikban Anthony Bridgerton és Kate szerelmét mutatták be.

Bridgerton harmadik évad

Fotó: Bridgerton / Instagram

Bridgerton harmadik évad: kezdődik a második etap, mi várható?

A népszerű sorozat folytatásában Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelme lesz a középpontban.

A két évvel ezelőtti második évadban a legkevésbé szerethető Bridgerton testvér (Jonathan Bailey) került középpontba egy jóval felnőttesebb és éppen ezért unalmasabb történettel, ami ráadásul olyannyira eltért az eredeti könyvtől, hogy a rajongók megegyeztek: Chris Van Dusen a kukába dobta Julia Quinn regényét.

Ehhez képest némi megújulást jelent a Bridgerton új évad, Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) barátokból lett szerelmesek története, amely ráadásul visszahozta a második évadban hiányzó erotikát. Új szereplőket írtak bele a történetbe, miközben nem fog visszatérni minden ismert szereplő, akik egyébként a könyvben továbbra is jelen voltak. Francesca Bridgertont korábban Ruby Sokes alakította - ő azonban egy másik sorozatba távozott, a helyére Hannah Dodd érkezett. A Simon Basset barátjaként megismert Will Mondrich nagyobb szerepet kap a folytatásban, ugyanis a karakterét a sorozathoz alkották meg.