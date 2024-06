Hatalmas a botrány a Bridgerton körül, a rajongók őrjöngenek

A Bridgerton család a Julia Quinn-regények alapján készülő kosztümös sorozat, melyet a Netflix sugároz. A népszerű sorozat folytatásában, a harmadik évadban Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelme volt a középpontban. A barátokból lett szerelmesek története, visszahozta a második évadban hiányzó erotikát, azonban egy váratlan szál is történt.

A sorozatban Colin egyik húga, Francesca (Hannah Dodd) is férjhez ment John Stirlinghez (Victor Alli), azonban hatalmas fordulat következett be, ugyanis nem Johnba, hanem annak unokahúgába, Michaelába fog beleszeretni. A regény szerint John halála után unokafivérébe, Michaelbe szeret bele, azonban a készítők alaposan átírták a történetet, amire az írónő is reagált.

Sok Bridgerton rajongó fejezte ki a meglepetését, illetve a csalódását a harmadik évad végén történt csavarral kapcsolatban: hogy Michael Stirling, akivel Francesca szerelembe esik a Rossz korban, ezúttal Michaela lesz.

Amikor Jess Brownell először megkeresett azzal, hogy Michael karaktere legyen inkább Michaela a sorozatban, úgy voltam vele, hogy több információra van szükségem, mielőtt beleegyezem - kezdte Julia Quinn.

A végkifejlett miatt számos rajongó őrjöngött, és csalódásukat fejezték ki, ugyanis nem ez volt az első eset, hogy a film merőben elrugaszkodott a könyvtől. Az írónő a nézők megértését kéri.

"Köszönöm a rajongóknak és az olvasóimnak a visszajelzést.

Hálás vagyok a megértésetekért, és mélyen megérintett, hogy milyen elkötelezetten ragaszkodtok a Bridgerton karaktereihez.

Arra kérlek titeket, hogy szavazzatok egy kis bizalmat a jövőben nekem és a Shondaland csapatának. Úgy gondolom, végső soron két történetet kapunk, az egyiket filmvásznon a másikat könyvben, és mindkettő gyönyörű lesz és megindító" - idézi őt a Deadline.

Magyar divattervező ruhájában pózol a sorozat egyik sztárja

Nicola Coughlan, a Bridgerton egyik legfelkapottabb sztárja magyar divatmárka, a Nanushka darabjában pózolt, amit a Washington Post fotózásához vett fel.