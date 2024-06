Bridgerton-stílusú sorozatok, amiket érdemes megnézni

A Bridgerton család egy 2020-ban induló televíziós sorozat, amelyet Chris Van Dusen készített a Netflix streamingszolgáltató számára. A második évad premierje 2022. március 25-én volt, a harmadik évad első részét 2024. május 16-án mutatták be, és már azt is tudni, hogy a sorozatot folytatják, így lesz negyedik évad is. A történet Julia Quinn írónő könyvsorozatán alapul, és ez a Shonda Rhimes első forgatókönyves sorozata a Netflixen.

Jelenet A Bridgerton család című sorozatból

Fotó: Netflix

A történet az 1800-as évek elején játszódik egy alternatív Londonban, amelyben III. György király bevezette a faji egyenlőséget, és felesége, Sarolta királynő afrikai származása miatt sok hasonló származású embert is bevezetett a felső körökbe. A nézőknek lehetőséget ad a történet arra, hogy hogy megfigyelje ezt az erősen versengő társadalmat, ahol a fiatal házasodni képes nemesek és előkelőségeket mutatják be. A Bridgerton stílusú sorozatok óriási sikerére való tekintettel már 2023 májusában elkészült egy testvérsorozata, a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet címmel, mely az afrikai származású Sarolta királynőt helyezi a történet középpontjába.

Golda Rosheuvel Sarolta királynő szerepében, A Bridgerton családban

Fotó: Netflix

A következő drámasorozatok garantáltan tetszeni fognak azoknak, akik szeretik A Bridgerton család történetét. Lássuk, jelenleg milyen Bridgerton stílusú sorozatok elérhetőek most a streamingszolgáltatók valamelyikén, és A Brigderton család helyett lehet nézni!

Az aranykor

Nagy Katalin - A kezdetek

Kisasszonyok

Outlander

Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet



