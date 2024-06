Kim Kardashian kedvéért vetkőzött le a Bridgerton sztárja - fotók

Nicola Coughlan lett az új reklámarca (és reklámteste) Kim Kardashian vállalkozásának, a Skimsnek, a divatcég új kampányban testhez simuló kombinéket, ruhának is beillő hálóingeket mutatott be. A fotózás eredményét a színésznő és a Skims is megmutatta az Instagramon, utóbbi egy rövid videót is közzétett. Nézze meg mindet!

Nicola Coughlan fotói és videója a Skims kampányához:

Nicola Coughlan a Skims kampányában

Fotó: Instagram/Skims / Instagram/Skims

Nicola Coughlan a Skims kampányában

Fotó: Instagram/Nicola Coughlan

Ki az a Nicola Coughlan?

Nicola Coughlan ír színésznő, aki korábban olyan sorozatokban is szerepelt, mint a Kurtizánok kora vagy a Lányok Derryből, világsztárrá azonban csak a Bridgerton (A Bridgerton család) harmadik évadával, Penelope Featherington szerepében vált.

Az 1800-as évek alternatív Londonjában játszódó történet idei folytatása óriási siker lett (a teljes májust megnyerte a Netflixen), amihez a korábbinál több erotika (például egy hatperces szexjelenet) mellett az is hozzájárulhatott, hogy a központi karakter eléggé eltért a klasszikus romantikus hősnőktől.

Nicola Coughlan nem éppen modellhez illő alakjával sokan foglalkoztak mostanában, voltak olyanok is, akik azzal vádolták, hogy a vékonyabb derék érdekében manipulálta a fotóit – az igazság azonban az, hogy mivel a Bridgerton az 1800-as években játszódik, a karakterek mindennap fűzőt hordtak, ez pedig jócskán átalakította a színésznő testét.

"Olvastam néhány troll megjegyzését. Olyanokat mondtak, mint: »Photoshopolták a derekadat«, én pedig azt reagáltam, hogy »nem, nem, ez nem igaz«... Nem hordok fűzőt, nem hordok magassarkú cipőt, de ez valóban megváltoztatja a testtartásodat, ami jó érzés, és valóban segít is a karakter megformálásában" – magyarázta Nicola Coughlan egy interjúban.

Kate Moss és Lana Del Rey nyomdokaiba lépett

Kim Kardashian a cégénél, a Skimsnél egyébként korábban is ügyelt arra, hogy a sokszínűség (és az eladhatóság) jegyében mindenféle testalkatú nőkkel reklámozza a darabjait, plus size modellek is megfordultak már a kampányaiban. Hírességek közül többek között Kate Moss vagy Lana Del Rey vetkőzött már a kedvéért, Nicola Coughlan tehát most az ő nyomdokaikba is lépett.