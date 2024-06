Hatalmas zokogásban tört ki a Bridgerton sztárja - videó

A Bridgerton család a Julia Quinn-regények alapján készülő kosztümös sorozat, melyet a Netflix sugároz. A népszerű sorozat folytatásában, a harmadik évadban Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelme volt a középpontban.

A két szereplő az elmúlt hónapokban rengeteg rendezvényre, sajtóeseményre voltak hivatalosak a Bridgerton harmadik évadának első, illetve második etapja miatt. A Netflix nemrég egy videót osztott meg, ahol Luke Newton és Nicola Coughlan egy kocsmában beszélgettek a sorozatról.

Nicola elárulta, hogy rettentően fáradt a forgatások miatt, ugyanakkor nagyon jól érezte magát, amit kollégájának is köszönhet.

"Olyan nagyszerű voltál, és nem szerettem volna ezt az egészet mással csinálni...

Annyira fáradt vagyok

- mondta, majd zokogásban tört ki a színésznő.

A videón jól látható, hogy alig bírta abbahagyni Nicola a sírást, ami a rajongókat is meghatotta.

Nem számítottam rá, hogy reggel 9-kor ennyit fogunk sírni, de itt vagyunk

- írta a felvétel alá egyikük.

Jó barátok lettek a forgatások alatt

Többen azt pletykálták, hogy a két sztár a valóságban is egy párt alkothat, ugyanis gyakran látták őket együtt intim helyzetben, és rengeteg időt töltöttek együtt a forgatásokon kívül is. Ráadásul szexjelenetet is forgattak, ami nem kis bonyodalmat jelentett számukra.

"Ez azt bizonyítja, hogy most jutottunk el arra a pontra, ahol annyira jól éreztük magunkat együtt.

Éppen most fejeztük be a nagy szexjelenetet, a legintenzívebbet és a legvonzóbbat…. és egyszerűen megkönnyebbültünk

- idézte fel a pillanatot Nicola Coughlan

Azonban úgy tűnik, hogy vége a találgatásoknak, ugyanis a férfi Antonia Roumelioti kezét fogva távozott a Netflix sikersorozatának londoni after partyjáról a harmadik évad második etapjnak premierje után. Ezeket után már biztos, hogy a két színész csak baráti kapcsolatban áll egymással.

Az említett hölgyről egyelőre csak annyit tudni, hogy táncosnő és modell, és állítólag már egymás családtagjainak is be lettek mutatva. Newton egyébként 2023 tavaszán szakított előző barátnőjével, Jade Louise Daviesszel.