Szívszorító részleteket mondott a gyógyíthatatlan beteg Bruce Willisről a lánya

Mint ismert, a színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. Ez a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította az állapotát.

Lánya, Rumer Willis tavaly adott életet első gyerekének. A színésznő kislánya, Louetta nemrég lett egyéves, akiért egyenesen rajong a világsztár, és élvezi a nagyapa szerepet.

"Annyira jó a lányomhoz. Pont azelőtt találkoztunk, hogy New Yorkba jöttem. Lou most kezdett el járni, odasétált hozzá, és annyira édes volt.

Ő egy lányos apuka, ízig vérig.

Őket elnézve olyan, mintha újraélném a gyerekkori emlékeimet" - idézi őt a Page Six.

Pár héttel ezelőtt Bruce Willis lánya közzétett pár fotót az Instagram-oldalán, melyen megmutatta születésnapos gyerekét, és pár családi fotót is. A korábbi sztárpár, Demi Moore és a gyógyíthatatlan beteg Bruce Willis első unokájának születéséről is előkerült pár felvétel, amin édesanyja meztelenül, a kádban ülve is látható vajúdás közben.

Bruce Willis családja támogatja a sztárt, felesége pedig annyira elszánt, hogy még könyvet is ír férje betegségéről. A várhatóan 2025-ben megjelenő, egyelőre cím nélküli könyvben Emma elmeséli, hogyan élte meg férje betegségét, ezzel pedig reméli, hogy tud segíteni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek.

Durva pletykák terjedtek el a színészről

Olyan pletykák keringtek a sztárról, ami megrémítheti nem csak a demenciában érintetteket, de a családtagjaikat is, ezért Emma Heming Willis az Instagram-oldalán tisztázta a félreértéseket.

"Csak görgettem a híreket vasárnap reggel, amikor megláttam egyet, amely a családommal foglalkozott. A főcím lényegében azt írta, hogy a férjem már semmiben sem leli örömét. Csak annyit mondhatok, hogy ez messze van az igazságtól. Kérem azokat, akik ilyeneket írnak, ne ijesztgessék az embereket. Értelemszerűen a diagnózis után mindenkiben ott van a szomorúság, de egyben valami új is kezdődik, az új fejezet pedig tele van szeretettel, örömmel és boldogsággal. Mi is ezt tapasztaljuk" - mesélte a videóban.