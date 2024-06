Gyerekpornóval vádolják Bruce Willis lányát

Bruce Willis és Demi Moore legidősebb lányát, a 35 éves Rumer Willist több követője is gyerekpornó megosztásával vádolta, miután a színésznő a saját gyerekéről mutatott egy meztelen fotót az Instagramon.

Rumer Willis még nőnap alkalmából tette közzé a képet, amelyen ő és 2023-ban született kislánya, Louetta szerepelnek. A szoptatás közben készült felvételen mindketten meztelenek: az anyuka épp a melléhez tartja rajta a gyereket, aki így hátulról látható.

"Életem szerelme" – a színésznő csak ennyit írt a fotóhoz, mások azonban úgy vélték, nem kellett volna meztelen fotót megosztania a babáról, voltak, akik egyenesen gyerekpornóval vádolták.

Ez gyermekpornográfia. Miért tennéd ki az ártatlan meztelen gyerekedet a nyilvánosság elé?"

– írta valaki, amihez többen csatlakoztak a hozzászólások között. "Szerintem ennek a képnek tényleg nem kellene ilyen nyilvánosnak lennie", "Az ilyesminek magánügynek kellene lennie. Ez undorító", illetve "Túl sokan vannak az interneten, akik gyerekeket zsákmányolnak ki ahhoz, hogy azt gondolják, ez rendben van. Ez a szomorú igazság. Változtatnunk kell a viselkedésünkön, hogy megvédjük a gyerekeinket" – olvasható a kommentek között.

"Milyen furcsa, hogy nem a gyermeke arcát mutatja, hanem meztelenül, hátulról, nyilvánosan", "Kérem, fontolja meg ezt a fotót gyermekvédelmi szempontból", valamint "Ne tegyen fel meztelen fotókat a gyermekéről az internetre. A perverzeket minden felizgatja, védd meg a gyerekedet!" – szólt pár további komment.

A meztelen testedet közzéteheted, mert ez a te döntésed, és felnőtt vagy, de egy meztelen gyereket?”

– háborgott egy újabb felhasználó.

Korábban a szülésről is mutatott képeket

Rumer Willis korábban Louetta első születésnapját is rendhagyó módon ünnepelte, akkor az Instagramon a szüléséről is osztott meg képeket, vajúdás közben, a kádban is látható volt – szintén meztelenül.

"Ó, én apró, tündéri kislányom, nem hiszem el, hogy egyéves vagy. Ez az elmúlt év veled volt eddigi életem legszebb éve. Lou, soha nem ismertem még olyan szeretetet, mint amit tőled kapok. Te vagy a legfinomabb, legszebb, legokosabb, legviccesebb, legédesebb kislány, akit ismerek. El sem hiszem, hogy engem választottál az anyukádnak, te jó ég! Minden nap nősz és egyre többet tanulsz, te vagy a legnagyobb tanítóm és a legmélyebb szerelmem" – írta akkor Rumer Willis.