Még mindig él Michael Jackson híres csimpánza

Bubbles 1983-ban született, a világ egyik legismertebb csimpánza, egykor Michael Jackson háziállatként-barátjaként futott be médiakarriert. Bubbles gyakran utazott Jacksonnal, ekkor figyelt fel rá a sajtó: 1987-ben, a Bad világturné során Bubbles és Jackson például a japán Oszaka polgármesterével teázott.

Szobor is készült róluk Fotó: AFP

Bubbles-t kezdetben a Jackson család Los Angeles-i Encino-i otthonában tartották, de 1988-ban Jackson otthonába, a Neverland Ranch-re költöztették. Ott Jackson hálószobájában egy kiságyban aludt, Jackson vécéjét használta, és Jackson cukorkáit ette, ez sokan már akkor sem tartották egészségesnek. 2003-ra Bubbles - sok más fogságban tartott csimpánzhoz hasonlóan - nagyra nőtt és agresszív felnőtt csimpánzzá érett, háziállatnak alkalmatlan lett, ezért egy kaliforniai állatidomárhoz került. 2004-ben az állat a floridai Wauchulában található Center for Great Apes nevű menhelyre került, ahol 2005 óta él.

Michael Jackson örülne, ha megtudná, hogy egykori házi csimpánza, remekül megvan ma is. Patti Ragan, a Center for Great Apes igazgatója a TMZ-nek elmondta, hogy Bubbles békésen él a menhelyen, nyugodt állat, néha még festeget is, ha adnak neki eszközöket. A most 41 éves majmot (a fogságban tartott csimpánzok élettartama 50-60 év) rendszeresen megvizsgálja egy állatorvos. 180 kilót nyom.



Bubbles-t barátságos csimpánzként írta le az igazgató, a majom jól kijön a látogatókkal és a többi állattal. Csimpánztársait, Oopsie-t, Bomát, Ripley-t, Koduát és Strykert is kedveli a lap szerint. Bár a menhelyen néha Michel Jackson zenéjét és videóit is lejátsszák a csimpánzoknak, Bubbles nem úgy tűnik, mintha Jacko zenéjét jobban kedvelné, mint bármelyik másikat.

Bubbles, Michael Jackson egykori lakótársa

Fotó: AFP/AFP or licensors

Michael Jackson 2009. június 25-én, életének 51. évesen halt meg. Egyike azon kevés előadónak, akiket a Rock and Roll Hall of Fame két alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, többek között a „Minden idők legsikeresebb előadója” címmel. Tizenhárom Grammy-díjat kapott, tizenhárom alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szólókarrierje alatt – többször, mint bármelyik másik férfi előadó a Billboard Hot 100 történetében, és több mint 750 millió eladott lemezével kiérdemelte a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szólóelőadó díját.