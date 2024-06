Céline Dion betegsége: elviselhetetlen tünetekről beszélt az énekesnő

A világhírű énekesnő egy interjúban arról beszélt, hogy milyen hatással volt a hangjára az egyre romló egészségi állapota. „Olyan, mintha valaki egyfolytában fojtogatna. Olyan, mintha valaki nyomná a gégédet, a garatodat” - mondta az 56 éves sztár. Céline Dion betegsége pár éve kezdődött, és vannak súlyos időszakai.

Céline Dion betegsége sokakat aggaszt

Fotó: AFP / AFP

„Olyan mintha beszélnél, de nem tudnál sem magasabbra, se mélyebbre menni a hangoddal. Egyszerűen görcsbe rándulsz. Ez a torokban kezdődött… és akkor azt gondoltam, hogy oké, semmi baj, minden rendben lesz... De ez a tünet jelentkezhet a hasban is, lehet a gerincben, lehet a bordákban" - magyarázta Dion, aki folyton a bezártság érzetével küzd emiatt.

Céline Dion betegsége miatt megrémült

Azt is elmondta, hogy sokszor nem mozdulnak a lábai, amikor ő szeretné, vagy főzés közben görcsbe rándulnak az ujjai, nem tudja azokat kiegyenesíteni, így minden hétköznapi tevékenység nehezebb a számára. Arról is beszélt, hogy már bordatörést is szenvedett a betegsége következtében.

Céline Dion egy másik interjúban arról vallott, hogy úgy érezte, hogy a falak bezárulnak. Egyszer, amikor egy koncert előtti rajongói találkozóra tartott, hirtelen elkezdte úgy érezni, hogy a folyosó egyre szűkebb és szűkebb lesz. Ez akkor történt, amikor rendszeresen a Caesars Palace-ban koncertezett Las Vegasban: csak a második fellépéssorozata kétmillió rajongót vonzott.

Céline Dion betegsége miatt nem adja fel

Fotó: AFP

„Akkor a falba kapaszkodtam, és azt kérdeztem, hogy mi történik?” - emlékezett. Kénytelen volt leülni egy pillanatra, mert azt feltételezte, hogy leesett a vércukra, így megivott egy narancslevet. Aztán, ahogy egész életében tette, ragaszkodott hozzá, hogy fellépjen, mert „a show-nak folytatódnia kell."

Azt hajtogatta, hogy az emberek már várják, ezért mennie kell, erősnek kell lennie. De ami az énekesnő számára csak tíz percnek, kis pihenőnek tűnt, valójában két óra volt: "Azt mondták nekem a szervezők, hogy Céline, a koncertet lemondták, az emberek elmentek."

A riasztó memóriakiesés csak egy volt a sok rejtélyes és egyre aggasztóbb tünet közül, amelyekkel szembesült. Miközben több albumot vett fel, és egymás után telt házas koncerteket adott adott, a Grammy-díjas énekesnő mindent megtett, hogy megküzdjön a torkában és a lábában jelentkező izomgörcsökkel, a légzési és járási nehézségekkel, a látási problémákkal. Voltak még ezeknél is nehezebb periódusok, amikor a teste merevvé vált, miközben kínzó fájdalmakat élt át.