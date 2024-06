Megrázó videó került elő a súlyos beteg Céline Dionról

A világhírű énekesnő 2022-ben jelentette be, hogy stiff-person-szindrómát diagnosztizáltak nála: ez egy gyógyíthatatlan betegség, amire jellemző az izommerevség, az ingerekre, például hangokra és fényre való fokozott érzékenység, valamint az érzelmi stressz, amely izomgörcsöket okozhat. Az állapot jellemzően a test középső részén, a törzsben és a hasban jelentkező izommerevséggel kezdődik, mielőtt a lábakban és más izmokban jelentkező merevséghez és görcsökhöz vezetnek.

Az énekesnő életéről nemrég egy dokumentumfilm is készült I Am Céline Dion címmel, ahol megrázó felvételeken számol be a sztár a súlyos betegségéről.

A fimben van egy olyan részlet, ahol a világsztár elmeséli, hogy a gyerekeit is már felkészítette arra, hogy mit kell tenniük akkor, mikor neki rohama van.

"Ne ijedjetek meg, ha nem tudok beszélni.

Anya nem haldoklik. Anya csak nem tudja használni a hangszálait.

Ha nem is tudok válaszolni, akkor is lehet, hogy hallak benneteket, csak nem tudok kommunikálni. Tudják, mit kell tenniük: kihívni a mentőket" - mesélte.

Céline Dion az elmúlt hónapokban már jobban érzi magát, betartja az orvos utasításait, gyógyszereket szed, azonban gyakran előfordul, hogy rohama van, ami nagyon ijesztő tud lenni a kívülállók számára, ugyanis az arca eltorzul, izmai megmerevednek.

"Nem tudom, hogyan magyarázzam el.

Olyan ez, hogy az ember elveszti a kontrollt saját maga felett

- magyarázta.

Hangszálait is befolyásolja a betegsége

A világhírű énekesnő egy interjúban arról beszélt, hogy milyen hatással volt a hangjára az egyre romló egészségi állapota.

"Olyan, mintha valaki egyfolytában fojtogatna. Olyan, mintha valaki nyomná a gégédet, a garatodat.

Olyan mintha beszélnél, de nem tudnál sem magasabbra, se mélyebbre menni a hangoddal.

Egyszerűen görcsbe rándulsz. Ez a torokban kezdődött… és akkor azt gondoltam, hogy oké, semmi baj, minden rendben lesz... De ez a tünet jelentkezhet a hasban is, lehet a gerincben, lehet a bordákban" - magyarázta Dion, aki folyton a bezártság érzetével küzd emiatt.