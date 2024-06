Durva dolog derült ki a Charlie angyalai sztárjáról

A 49 éves színésznő, aki az E. T. kedves kislányaként hétévesen világhírű lett, elárulta, hogy a 10. születésnapját egy New York-i bárban töltötte, ahol egy kicsit túlzásba vitte a bulizást.

Így ismerte meg a fél világ

A Bobby Cannavale-lel és Rose Byrne-nel beszélhetett a Charlie angyalai sztárja, Cannavale korábbi munkái is szóba kerültek. Kiderült, hogy a híres Limelight nevű szórakozóhely beengedő embereként dolgozott, erre Barrymore-nak is feltört pár ködös emlék. „A Limelightba jártam, a 10. születésnapi bulim a Limelightban volt” - osztotta meg Barrymore, aki 1975-ös, de 1982-ben az E.T. miatt már gyereksztárnak számított.

Drew Barrymore 49 éves

Fotó: Getty Images via AFP

„Akkor már három éve jártam klubokba… Jártam a Studio 54-be, a Limelightba, a Nell's-be. Bármelyik bárt szóba hozod, én ott voltam" – magyarázta.

