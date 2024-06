Kiderült, miért visel mindig napszemüveget Charlie

Charlie októberben lesz 77 éves, és a mai napig elképesztő energiával, lendülettel koncertezik, 60 éve van a pályán. Az énekes a egy videóinterjúban többek közt azt is elárulta, hogy miért van rajta mindig a sötét szemüvege, és hosszabban beszélt arról is, hogy felesége halálát a mai napig nem tudta igazán feldolgozni.

"Azt kell tudni, hogy elég rossz a szemem" - árulta el egy kérdésre válaszolva Charlie, majd gyorsan azt is hozzátette, hogy most már a hallása sem olyan jó, mivel hosszú ideje él és dolgozik nagyon magas hangerő mellett.

Mindent elmondott az ikonikus napszemüvegről

A napszemüvegről, ami nélkül gyakorlatilag sosem látni, most nagyon részletesen mesélt. "Ez egy Ray-Ban szemüveg volt, 2004-ben a hajón vettem, ez akkori design. Azóta kutatom ezeket a szemüvegeket, és időnként egy-egyre, ha külföldön vagyok, rátalálok.

Ki van cserélve, ez közel- és messzelátó szemüveg, tehát én ezt azért is használom, hogy lássak rendesen. Főleg közelre nem látok nagyon jól. Ha olvasni szeretnék, akkor ez nagyon fontos.

Charle a beszélgetés során még arra is kitért, hogy szerinte mitől romolhatott el a szeme: úgy gondolja, ezért főként a színpadi, nagyon erpős spotlámpák lehetnek a hibásak.

Rengeteg fellépésem volt, és a spotlights még régen nagyon divatos volt. A fejgéppel megtaláltak bennünket – nemcsak engem, gondolom, a többi kollégát is –, szétvakítottak bennünket, amit most sem nagyon szeretek.

Ha vannak nagy koncertek, főleg nagyobb művelődési házakban soha nem kérem a fejgépet, mert szeretnék kontaktusban lenni a közönséggel. És akkor még ezen keresztül is szétvakítanak" - magyarázta.

Három szemüveget használ felváltva

Mint a Kiskegyednek elmondta, most három szemüvege van, bár az egyik elég romos állapotú már. Otthon is hordja a napszemüvegét, de olvasáshoz van külön szemüvege, amit rendszeresen használ. "Van egy olvasószemüvegem, amit most már ki kéne cserélni, mert már nem jó. A televíziót, érdekes módon, három-négy méterről látom szemüveg nélkül" - árulta el részletesen Charlie.