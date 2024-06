Újabb részletek derültek ki a rejtélyes Peaky Blinders-filmről

Megnyugodhatnak a Peaky Blinders-sorozat kedvelői, ugyanis az eddigi információk alapján méltó lezárást kap a sikeres sorozat, magyar címén a Birmingham bandája. Sokáig kérdéses volt a forgatás dátuma és az is, hogy a népszerű színész, a sorozat főszereplője, Cillian Murphy vállalja-e a folytatást az egyéb munkái miatt. Bár Korábban már Steven Knight és Murphy is megerősítették az Oscar-díjas színész visszatérését, még mindig nagyon titokzatosak a részletekkel, szereposztással és a forgatással kapcsolatban is, sőt még a film címét sem árulták el.

Kiderült, hogy a Netflix zöld utat adott a játékfilmnek, amelyben az Oscar-díjas Cillian Murphy valóban visszatér a birminghami klán vezetőjének, Tommy Shelbynek ikonikus szerepében. Az egyelőre cím nélküli filmet Tom Harper (Kőszív, A léghajósok, Háború és béke) rendezi, majd aki számára nem idegen a történet, hiszen ő rendezte az első évad második felét is.

A részletekről Murphy is elszólta magát :

Úgy tűnik, Tommy Shelby nem végzett velem... Nagy öröm, hogy újra együtt dolgozhatunk Steven Knighttal és Tom Harperrel a Peaky Blinders filmváltozatán. Ez a rajongókért készül

- mondta a Deadline-nak az Oscar-díjas színész.

Cillian Murphyt nemcsak a Peaky Blinders című sorozatból, hanem a sikeres, hét Oscar-díjas Oppenheimer című filmből is ismert, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Peaky Blinders 2013 óta tartja fenn a nézők érdeklődését, és a BBC csatorna egyik legnagyobb nemzetközi sikersorozatává vált. A történet az 1920-as években játszódik, és a Shelby nevű ír-cigány gengsztercsalád életét mutatja be.

A sorozat alkotói már régebben úgy döntöttek, hogy a sorozatot egy filmmel zárják majd le, de sokáig kérdéses volt, hogy Cillian Murphy vállalja-e majd a munkát, és ha igen, mikor tudják kezdeni a forgatást a főszereplő egyéb elfoglaltságai miatt. Most az is kiderült, hogy ősszel elkezdik a forgatásokat és Murphy is megerősítette a visszatérését.