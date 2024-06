Csobot Adél 30 éves korára már sok mindent másként lát

Csobot Adél már számos területen bizonyította tehetségét.: az elmúlt időszakban a Sztárban Sztár harmadik évadának 4. helyezettje lett, a Dancing with the Stars harmadik évadában pedig azt is megmutatta, hogy nem csak énekesnőként, de táncosként is kimagasló teljesítményt képes nyújtani, és meg is nyerte a TV2 népszerű táncversenyét. Mint arról beszámoltunk, most a Skechers Magyarország új nagykövete lett. A feladat többek közt azzal jár, hogy az Egyesült Államokba kell utaznia reklámfilmforgatásra.

Csobot Adél hatalmas megtiszteltetésként éli meg, hogy a márkát képviseli, hiszen ő az egyetlen magyar híresség, aki együtt dolgozhat majd a Skechers nemzetközi csapatával és képviselheti hazánkat. A story.hu-nak adott interjújában elárulta, hogy idén lett 30 éves, ez pedig a gondolkodását is megváltoztatta bizonyos dolgokban.

Megváltozott bennem valami a harminccal, és ez nyilván nem egyik napról a másikra történt. Az elmúlt évek során alakultam, formálódtam, hiszen ha valami örök, akkor az a változás.

Már nem akarok kifelé öltözködni, csak azért viselni valamit, mert az jól néz ki, egyre fontosabb számomra a kényelem, és erre tudatosan figyelek. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy nézek ki, csak egyszerűen a kényelem már nem egy másodlagos szempont. Három óra múlva is önazonosan, komfortosan szeretném magam érezni az adott ruhában, cipőben. Rájöttem, nem éri meg a kényelmetlenség. Hány nő tud ezzel azonosulni? Rengeteg!” – ecsetelte Csobot Adél, aki azért is boldogan vállalta a Skechers nagyköveti pozícióját.

Hamarosan utazik, itthon kell hagynia a családot

„Nagyon izgatott vagyok, hogy kint, egy amerikai stábbal dolgozhatok, de elég rugalmasnak tartom magam ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen majd” – mondta. És bár profihoz méltó módon elsődlegesen a feladatra szeretne koncentrálni, mint mondta, reménykedik benne, hogy lesz egy kis szabadideje a felfedezésre és az amerikai életérzés megtapasztalására.