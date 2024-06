Családja nélkül indul hosszabb útra Csobot Adél

Csobot Adélt választották a Skechers Magyarország cipőmárka-nagykövetének, ez pedig azzal jár, hogy az Egyesült Államokba kell utaznia reklámfilmforgatásra. Korábban még nem járt az USA-ban, és itthon kell hagynia a családot is.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy kint, egy amerikai stábbal dolgozhatok, de elég rugalmasnak tartom magam ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen majd” – mondta. És bár profihoz méltó módon elsődlegesen a feladatra szeretne koncentrálni, mint mondta, reménykedik benne, hogy lesz egy kis szabadideje a felfedezésre és az amerikai életérzés megtapasztalására - írta a Marie Claire.

Csobot Adélt nevét 2012-ben ismerték meg sokan énekesnőként, táncosként a TV2-es Dancing with the Starsban remekelt, szerepelt a Sztárban sztárban is. „Jó érzés, hogy az emberek fejében egy örök optimista, vidám kis nő képe él rólam, de hazugság lenne azt állítani, hogy mindig ilyen vagyok. Való igaz, hogy van bennem egy mélyről fakadó életigenlés, egyszerűen így teremtett meg a Jóisten, ugyanakkor néha terhes ez az imidzs” – nyilatkozta tavaly.

