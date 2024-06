Forró képeken a Csupasz túlélők szexi szereplője

A Naked and Afraid szépsége két évadban is szerepelt, de már édesanyja is tapasztalt realityszereplő volt.

Vágólapra másolva!

A legfiatalabb szereplő, aki teljesítette a népszerű Discovery-reality, a Csupasz túlélők kihívásait, visszatért a műsorba: a most 21 éves Julia Bulinsky a dél-amerikai dzsungelben játszódó évadban szerepel. A fiatal versenyző a forgatás előtt azt mondta, hogy „nem igazán izgul”, hiszen korábban már teljesített egy évadot Mexikóban. Nézze meg szexi fotóit!

Galéria: Szexi képeken a Csupasz túlélők szépsége 1/11 Julia Bulinsky

Julia Bulinsky az édesanyjától, a Naked and Afraid korábbi sztárjától, Trish Bulinskytől tanulta meg, hogyan lehet egészen minimális felszereléssel, nomád körülmények közt túlélni a vadonban. Persze nagy baj esetén mindig ott a stáb, ott egy orvos, de nem szabad elfelejteni, hogy a valóságshow-k elsősorban tévéműsorok, így a Discoverynek is a szórakoztatás a célja, nem a valóság teljes visszatükrözése. „Az anyukám az a személy, aki megtanított mindenre, amit egy ilyen túlélős realityhez tudok” – mondta. „Eddig három kihívást teljesített, de én 18 éves voltam, amikor kezdtem. Még mindig én tartom a rekordot, hogy ki a legfiatalabb, aki részt vett ebben és végigcsinálta a Csupasz túlélőket” - mondja Julia, majd azzal viccelődött, hogy nem engedik haza, ha nem marad 21 napig, azaz végig. Ezzel együtt, hiába a rutin, a fiatal versenyző nagyobb kihívásokkal szembesült, mint amire számított, mert óriási esőzésekkel és hatalmas áradásokkal kellett szembenéznie. A cikk folytatódik, lapozzon!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!