Megszólalt a szakításról Curtis barátnője

Mint írtuk, Curtis barátnője, Barnai Judit kosárlabdázó hosszan panaszkodott június elején a közösségi oldalán arról, hogy nincs jól, majd pár héttel később is egy olyan posztot tett közzé, amely szintén szakításra utalt. Eddig egyikük sem nyilatkozott arról, hogy miként áll mostanában a kapcsolatuk, Barnai Judit azonban végre megszólalt.

Annyi mindent írnak rólunk, de nem foglalkozunk vele.

Atival mi már csak nevetünk az egészen" – mondta a Story magazinnak.

Barnai Judit friss nyilatkozata alapján tehát minden rendben köztük, egy ismerősük azonban árnyalta a képet: "Többször szakítottak már, de ez most nem egy hirtelen döntésnek tűnik. Ezért is nem megy egyik napról a másikra.

Összeköti őket a közösen megálmodott családi ház, 2Pac, a kutyájuk és a közös négy évük.

A megannyi együtt legyőzött akadály, és persze a szeretet. Úgyhogy Judie még nem költözött el" – árulta el egy Curtiséket jól ismerő informátor a lapnak.

Mi történt korábban?

Barnai Judit először majdnem egy hónapja írt arról az Instagramon, hogy nincs jól: elfáradt, ideje lenne magával foglalkoznia. "Nagyon sokat gondolkoztam, vajon leírjam-e, ami bennem van napok-hetek-hónapok óta. Érdekes, milyen hosszú utat jártam be 4 év alatt, hogy megismertek engem az emberek. Rengetegszer inkább mély volt, mintsem magas ez az egész... Elkezdtem pszichológushoz járni az elmúlt időben, hogy picit segítsen, mert bár úgy érzem, erőn felül teljesítettem éveken keresztül, most mégis

azt éreztem, nem megy tovább, összetörök, kell, hogy valami vagy valaki segítsen nekem.

Megkérdezte tőlem a pszichológus: Judit, miért csinálja ezt magával? Elsírtam magam, mert nem tudtam rá a választ, azt mondta, kezdjen el magával törődni, tegye végre magát első helyre… nekem fogalmam nincs, azt hogy kell, mert mindig is olyan voltam, aki mindenkinek jót akart, segített bárhol, bármikor is kellettem, aztán majd ha már mindenkinek jó volt, akkor voltam úgy, hogy rendben, most akkor már nekem is jó lehet… Agyaltam, de vajon ettől nem leszek önző?! MAGAMRA FIGYELNI, HOGY NEKEM MI A JÓ, MAGAMAT TENNI ELSŐ HELYRE??

Rengeteg fájdalom, szenvedés, megalázás… én, aki egy sportoló vagyok, hogy kerültem ide?? Ebbe az egészbe bele??

Erős voltam, mert azt mutattam. Közben belül megannyi sok tüske a szívembe, lelkembe. Erős vagyok, mert soha nem adok fel semmit, de most azt nem szabad feladjam, hogy én saját magamat gyogyítsam meg, és tegyem első helyre, ami nekem jó! Hogy én is jól legyek! Nem, nem akarom azt mutatni és mondani, hogy minden jó… mert elfáradtam" – írta június elején, amivel aligha a karrierje nehézségeire, inkább párkapcsolati problémákra utalhatott.