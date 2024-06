Váratlanul visszavonul a nyolcvanas évek nagy sztárja

Cyndi Lauper legnagyobb dalait százmilliók ismerik: a Girls Just Want to Have Fun 1983-ban lett világsláger, legalább harminc ismert előadó feldolgozta később. A dal az amerikai Billboard Hot 100 listán a 2. helyig jutott, a világ több országában vezette a slágerlistát, a Rolling Stone és MTV pedig felrakta a minden idők 100 legjobb popdalai illetve minden idők legjobb videoklipjei listára.

Cyndi Lauper fiatalon

A dallal Lauper Grammy-díj jelölést kapott az Év felvétele és a Legjobb női popénekes előadás kategóriában. Erről van szó, csak a Youtube-on 1,4 milliárd megtekintésnél jár:

Lauper további nagy slágerei voltak a Girls Just Want To Have Fun mellett a True Colors, a Time After Time, az All Through the Night, az I Drove All Night, a Money Changes Everything és a She Bop, ő énekelte a The Goonies (Kincsvadászok) egyik nagy slágerét is. A We Are The World-ben is énekelt, itt 2:55-től látható, hallható.

Cyndi Lauper 2005-ben

Fotó: Getty Images via AFP

Legnagyobb sikereit a 80-as években érte el, a könnyűzene történetében ő volt az első olyan előadó, akinek egy nagylemezéről (She's So Unusual) kislemez formájában négy dal is felkerült az amerikai slágerlisták első öt helyére. Ezt a rekordját azóta sem döntötte meg egyetlen női előadó sem. Idén nyáron 71 éves lesz, 1991 óta David Thornton a férje, egy gyereke van.

Tina Turner, Lionel Richie, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Willie Nelson, Cyndi Lauper, Michael Jackson a We Are The World felvételén, 1985-ben

Még egy turné és vége

A Variety híre szerint most Cyndi Lauper visszavonul a turnézástól. Az énekesnő-dalszerző ma, hétfő reggel jelentette be búcsúját, egy utolsó országos turnéval: ősszel 23 amerikai városban még meg lehet nézni élőben, utána – tervei szerint – már nem lép fel többet.

Cyndi Lauper 2021-ben

Fotó: Getty Images via AFP

Lauper nem adott ki semmilyen nyilatkozatot, amelyben megmagyarázta volna, hogy miért döntött úgy, hogy most búcsúturnéra indul. Várhatóan még ezen a héten beszélni fog erről, amikor a karrierjéről szóló új dokumentumfilmjét, a Let the Canary Singet népszerűsíti, amelynek premierje kedden lesz a Paramount+ streaming oldalon.

A Girls Just Wanna Have Fun búcsúturné, amelyet egy évtized óta az énekesnő első nagy turnéja, október 18-án kezdődik Montrealban és december 5-én ér véget a chicagói United Centerben.