Élő adásban esett le a ruha Dakota Johnsonról - videó

Az ismert erotikus filmfranchise-ban, A szürke ötven árnyalatában és folytatásaiban is látott Dakota Johnson épp Sean Penn-nel közös filmjét, a Daddiót népszerűsítette Jimmy Kimmel élő show-jában, amikor kellemetlen baleset történt vele: kis híján leesett róla a ruha.

A színésznő egy fekete, pántos ruhában jelent meg a műsorban, az egyik pánt azonban egy idő után megadta magát – "szerencsére" épp egy filmbejátszás közepén, így a tévénézők csak annyit láttak a stúdióba való visszakapcsoláskor, hogy Dakota Johnson már kézzel tartja a ruhája pántját.

"Jól vagy?" – kérdezte Jimmy Kimmel, a színésznő azonban látszólag nem csinált problémát a dologból: "Egyszer csak leesett... Hát, majd tartom" – magyarázta. A jelenet kicsivel 7.20 után kezdődik a videón:

Korábban sem volt szégyenlős

Dakota Johnson korábban sem volt szégyenlős: nemcsak a már említett A szürke ötven árnyalatában vállalt extrém jeleneteket (volt, hogy meg is sérült), de például a Daddio sajtóturnéjának másik állomásán is meztelenruhában, áttetsző szettben jelent meg – miközben máskor is előfordult már, hogy szinte meztelenül lépett a vörös szőnyegre.

Dakota Johnson másik új filmje egyébként a Madame Web, amelyben a színésznő a címszerepet játssza, egy telepatikus képességekkel bíró, jövőbe látó – ám vak – szuperhőst alakít.

Nemrég jegyezték el

Melanie Griffith és Don Johnson közös lánya nemrég magánéletével is bekerült a hírekbe, hat év után ugyanis eljegyezte a Coldplay frontembere, Chris Martin – aki korábban Gwyneth Paltrow férje volt, ő az apja a színésznő két gyerekének is.

A gyerekvállaláson közben már Dakota Johnson is gondolkodik: "Nyitott vagyok rá! Eljutottam arra a pontra, ahol tényleg mindent meg akarok tapasztalni, amit az élet kínál. És – főleg nőként – úgy érzem, ez egy varázslatos dolog. Az élet nagyon rövid, szóval ha most kell megtörténnie, akkor készen állok rá" – válaszolta az eljegyzése után arra a kérdésre, hogy szeretne-e már anyává válni.