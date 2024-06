Titokban Budapesten járt Dua Lipa

"És mindezek közepette még egy videoklipet is sikerült forgatnunk Budapesten... Nimes, Franciaország, ma este az első éjszaka jön a kettőből!!! A nyári turné folytatódik" – írta Dua Lipa egy lapozható Instagram-bejegyzésben, amelyben magáról és korábbi fellépéséről mutatott pár képet és videót. Nézze meg a posztját!

Dua Lipa Instagram-posztja, amelyben budapesti látogatását említi:

Dua Lipa ezek szerint Budapesten forgatott, a Blikk szerint a Korda Filmparkban vette fel a negyediket azok közül a videoklipek közül, amelyek új lemeze, a Radical Optimism valamelyik dalához készültek.

A koszovói albán családból származó énekesnő június 5-én Berlinben indította az új albumához kapcsolódó európai turnét, és a napokban "a szomszédban", a horvátországi Pulán is fellépett – valószínűleg onnan vette Budapest felé az irányt. Nimes-ben, mint írta, két koncertet is ad (június 12-én és 13-án), majd a Glastonbury után több fesztiválon is fellép még a nyáron Lengyelországban, Belgiumban, Spanyolországban és Portugáliában.

Két további amerikai és angol fellépés után Dua Lipa novemberben távol-keleti turnéra indul, Szingapúrban, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Japánban, Tajvanon, Malajziában, Thaiföldön és Dél-Koreában fog fellépni decemberig – így ebben az évben már aligha láthatjuk Magyarországon.

Két éve a Szigeten lépett fel

Dua Lipa 2022-ben még a Sziget Fesztiválon nyitónapján lépett fel Budapesten, a koncertjére rengetegen látogattak el a Covid, két év kényszerszünet után. "Dua Lipa egyébként a hatalmas háttérvetítések és táncosokon kívül más látványelemmel nem igazán szolgált, a közönség szemlátomást azonban így is jól érezte magát még egészen távol a színpadtól is, mert amit csinált, az viszont elejétől a végéig profi volt" – írtuk akkor a szerepléséről, amelyről itt egy galériát is talál.

Az énekesnőnek akkor egy kis városnézésre is maradt ideje, a fellépés előtt még a budai várból posztolt – később pedig saját szigetes koncertjéről is megosztott pár videót, ezzel népszerűsítve Budapestet.