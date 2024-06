Megszólalt a megcsalásról Dudás Miki felesége

Kirobbant a botrány a válófélben lévő Szigligtei Ivett és férje, Dudás Miki között, hiszen az egykori kajakozó nagyon durva dolgokkal vádolta feleségét. Nem az első eset, hogy romokban a házasságuk, melynek végét már tavaly szeptemberben is bejelentették, majd mégis megpróbálták helyrehozni a kilencéves kapcsolatot, melyből két gyerekük született, Nara és Miron. Bár egy hozzájuk közel álló informátor szerint Szigligeti már ekkor sem erőltette a békülést, Dudás Mikinek nagyon nehéz volt családja nélkül, azt mondta, mindent megtesz, hogy megmentse a házasságát, de úgy tűnik, a lelkesedése eddig tartott.

Narával és Mironnal most is sok időt tölt, sokszor vannak nála a gyerekek, de azért ez nem ugyanaz, mint mikor együtt éltek.

Nem érzi jól magát egyedül abban a lakásban, ahol nemrég még a családjával együtt költözött be. Megfogadta, soha nem fogja feladni azt, hogy kibéküljenek Ivettel, mással nem tudná elképzelni az életét. Sajnos nem volt mindig jófiú, de szeretné a hibáit rendbe hozni és megváltozni" - mondta korábban Dudás Miki egyik barátja, aki arra is utalást tett, hogy Dudás többször is megcsalta gyerekei anyját, most viszont ő vagdalkozik, és azt állítja, Szigligeti Ivett egy közös ismerősükkel csalta meg őt.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett már tíz éve voltak együtt, házasságuk végig hullámzó volt

Fotó: Szigligeti Ivett Instagram

Akkor tegyünk pontot az i-re. Olvasom itt a médiába, hogy megint szakítottunk Ivettel. Én vagyok a sz*r, ezt kommentelik.

Akkor most elárulom, hogy Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel, akit nem nevezek nevén, de Vecsésen egy autómosó. Kiderült, hogy Ivett nem véletlen jár oda heti 3x autót mosatni. Engem vádol a média megcsalással, mikor ártatlan vagyok!" - kezdte a korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésében Dudás Miki.

Szerettem volna csendben lezárni, de felháborít, hogy engem neveznek hűtlennek, amikor én lettem megcsalva.

A továbbiakban nincs mit ehhez hozzáfűznöm, csak szerettem volna megvédeni magam, én nem vagyok hűtlen! Csak nem itt élem az életem mint a gyerekeim anyja" - utalást tett arra, hogy Szigligeti Ivett túl sok időt tölt a közösségi oldalán és több részletet megoszt a nyilvánossággal, mint amit ő szeretne, hiszen nem akarta, hogy téma legyen a válásuk, de úgy érzi, felesége miatt mégis az lett.