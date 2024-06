Több alkalmazottjával szexuális kapcsolatban állhatott Elon Musk

Elon Musknak több viszonya is lehetett űrkutatási cégén, a SpaceX-en belül: két nővel rendszeres szexuális kapcsolata volt, egy harmadiktól pedig gyereket akart, de az visszautasította – olvasható a Wall Street Journal leleplező cikkében, amelyhez összesen 48 emberrel, köztük volt alkalmazottakkal készítettek interjút, valamint konkrét e-maileket és sms-eket is idéztek.

A lap szerint Elon Musk két nővel is viszonyt folytatott a SpaceX-ben, akik közül az egyiket gyakornokból léptette elő a közvetlen csapata, vagyis a vezetőség tagjává – miközben a fizetésemelést megtagadta egy másik nőtől, aki állítólag visszautasította, hogy gyereket szüljön neki.

Elon Musk egyik állítólagos szeretője a SpaceX elnökének, Gwynne Shotwellnek a haragját is magára vonta, ugyanis a gyanú szerint Shotwell férjével is szexelt. A nő a Wall Street Journal szerint a HR-osztályhoz fordult, azok viszont továbbvitték az ügyet Shotwellhez, aki a nőt mindenképpen el akarta távolítani a pozíciójából.

Maga Elon Musk egyelőre nem reagált a vádakra, Gwynne Shotwell azonban azt mondta, a Wall Street Journal cikke teljesen hamis képet fest a SpaceX munkahelyi kultúrájáról, illetve hozzátette, hogy a cég minden zaklatási panaszt komolyan vesz és kivizsgál.

Nem ez lenne az első eset

A The Verge magazin felhívta a figyelmet arra, hogy a SpaceX öt alkalmazottja már 2021-ben panaszkodott a mérgező munkahelyi környezetre, amelynek része a szexuális zaklatás. A céget emellett idén is beperelte egy alkalmazott szexuális bántalmazás és diszkrimináció miatt, miközben egy civil jogvédelemmel foglalkozó kalifornai szervezet is panaszok alapján vizsgálja, hogy a cégben mennyire súlyos a nők elleni diszkrimináció.

Elon Muskról 2022-ben ezenkívül a Business Insider is közölt egy sztorit, amely szerint a techmilliárdos a magángépén mutogatta magát, a személyzet egy női tagjának pedig felajánlotta, hogy vesz neki egy lovat, ha erotikus masszázsban részesíti.

Közben a cégnek azért vannak tudományos eredményei is, június elején például sikeres tesztrepülést hajtott végre az űrrakétájuk, amelyet Mars-utazásra terveztek. Ha inkább erről olvasna, ide kattintson!