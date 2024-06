Érthetetlen módon tűnt el egy tévésztár, két napja nem találják

Két napja nem találják egy görög szigeten, a Dodekanészosz-szigetekhez tartozó Szímin Michael Mosley brit tévést, aki egy egyszerű sétára indulva tűnt el még szerdán.

A műsorvezető és producer a feleségét és a telefonját a tengerparton hagyva indult el sétálni egy hegyi úton, ott veszett nyoma. A helyiek szerint egy nem túl veszélyes, nagyjából húszperces úton haladt, amelyet sok turista naponta megtesz: "Ez egy olyan út, amely a hegyoldalon halad át, de nemrégiben kiszélesítették, és csak egy útvonal van, így nem lehet eltévedni" – nyilatkozott egy helyi lakos.

Mi történhetett?

A tűzoltók és a rendőrség szerint elképzelhetetlen, hogy Michael Mosley még mindig a sziget Pedi nevű területén tartózkodik, ahol utoljára látták, valószínű, hogy történt vele valami. Az illetékes település polgármestere szerint a tévés, ha nem tévedt valahogy mégis el, akkor a tengerbe esett.

A brit külügyminisztérium már jelezte, hogy támogatják Michael Mosley családját, és folyamatos kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal.

Ki az a Michael Mosley?

Michael Mosley brit tévés műsorvezető és producer, két BAFTA-jelölés mellett 2002-ben Emmy-díjra is jelölték a The Human Face című ismeretterjesztő minisorozatért, amelyben többek között John Cleese, Michael Palin, David Attenborough, Pierce Brosnan és Elizabeth Hurley is közreműködött.

Michael Mosley emellett olyan műsorok producere volt korábban, mint a Leonardo, a Pompei: Egy város utolsó napja, a Szupervulkán – A végső kitörés, a Viharok vihara, az Íme, az ember! vagy az Atlantisz.

Műsorvezetőként és nyilatkozó szakértőként olyan sorozatokból ismerhetik a magyar nézők is, mint A tudomány története, Az emberi test titkai, az Orvoslás a frontvonalban vagy a Fájdalom, genny és méreg.

Orvosként az úgynevezett 5:2 diéta talán legismertebb népszerűsítője, nézete szerint az időszakos böjt segíti a legjobban a lefogyást: öt napig azt ehet az ember, amit csak akar, a hét maradék két napjában azonban a minimális kalóriamennyiség bevitelére kell törekednie. Michael Mosley a módszert olyan tévéműsorokban is népszerűsítette, mint a Michael Mosley: Who Made Britain Fat? vagy a Trust Me, I'm a Doctor.