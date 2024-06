Apró bikiniben sétálgatott az utcán Emily Ratajkowski - fotók

Hét újabb fotóval örvendeztette meg 30 milliós követői táborát az Instagramon az egyik legismertebb modell, Emily Ratajkowski. Mint látható, újabb képei utcai környezetben készültek, nem sok ruha van a szupermodellen.

Mint írtuk, a 2024-es Met-gálát hétfő este, május 6-án tartották a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban, merész ruhákból az idei eseményen sem volt hiány. Emily Ratajkowski - szokásához híven - szinte semmit sem viselt a vörös szőnyegen. A képet itt tudja megnézni.

A modell a rangos eseményre egy Versace darabot választott, mely teljesen átlátszó anyagból készült, ami alá egyáltalán nem vett fel fehérneműt, így teljesen kilátszott a meztelen feneke és mellbimbói is, intim részeit a ruha mintája épphogy eltakarta.

A 32 éves modell rendszeresen megoszt magáról meztelen képeket és videókat is.

Nemrég több lapozható galériát is mutatott magáról, amelyek fotóin szinte meztelenül - csupán egy apró tangában, vagy nyitott köntösben pózolt a kamerának.

A modell sokaknak ismerősnek tűnhet klipekből is, mint a Blurred Lines vagy a Maroon 5 együttes Love Somebody című dalához készült videó.

Ratajkowski gyerekként kezdett szerepelni és modellkedni San Diegóban, majd munkát kapott a Nickelodeonon játszódó iCarly sorozatban (2009–2010). Ben Affleck karakterének szeretője volt a 2014-es Holtodiglan című filmben, de felbukkant a Törtetők (2015), a Miénk a világ (2015), a Túl szexi lány (2018) és Az otthon melege (2018) filmekben, valamint a The Spoils Before Dying (2015) és az Easy (2016) című sorozatokban.

2014-ben és 2015-ben szerepelt a Sports Illustrated fürdőruhás kiadásában, 2015-ben pedig a New York-i divathéten debütált Marc Jacobs modelljeként a kifutón. Emellett a párizsi és a milánói divathét kifutóin is többször megjelent. A Vogue több országban címlapra tette, számos reklámkampányban dolgozott.

Magánéletét tekintve van egy kisfia volt férjétől, Sebastian Bear-McClard színésztől, akinek 2021. március 8-án adott életet. A gyors családalapítás ellenére azonban a házasság nem bizonyult tartósnak, ugyanis 2022 júliusában Ratajkowski és Bear-McClard hivatalosan is elváltak egymástól. A modell azóta több ismert férfi, többek között Pete Davidson oldalán is feltűnt, de úgy tűnik, még azóta is keresi az igazit.