Erdélyi Mónika is csatlakozott a Mokka csapatához

Erdélyi Mónika hétről hétre fogadja majd a vendégeket a TV2 népszerű reggeli műsorában, ő is csatlakozik a Mokka csapatához. Váczi Gergő jelentette be a hírt a nézőknek, aki azt is elárulta, hogy

Erdélyi Mónika a stúdió konyhájában várja majd a vendégeit, a beszélgetések fő témája pedig az életmódváltás, a fogyás lesz.

Erdélyi Mónika 20 kilót fogyott az elmúlt időszakban

Erdélyi Mónika 15 évig küzdött túlsúllyal. Nemrég életmódváltásba kezdett, aminek meg is lett az eredménye. Nemrég szintén a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában beszélt arról, hogy nagyon sok munka van abban, hogy lefogyott, de szerencsére közben nem kellett sanyargatnia magát. Az volt a mottója, hogy nem a küszködés az egyetlen út.

Elárulta, hogy korábban sokféle fogyókúrát kipróbált, de 8-10 kilónál többet nem tudott fogyni. Úgy érezte, a szervezete ellenáll és nem találta a megoldást. A mostani fogyókúrájába októberben fogott bele, az első 12 hét alatt 15 kiló ment le róla, és most már 20-nál jár.

Korábban nem járt sikerrel

"Nem titok, hogy hosszú évek óta ádáz küzdelmet vívok a kilók ellen, ahogyan az sem, hogy nincs mögöttem egyetlen, igazán sikeres fogyókúra sem.

Voltak ugyan részsikereim, de nyolc kilónál többet sosem sikerült ledobnom magamról, és azt is kínkeservek árán, hogy aztán pikkpakk vissza is ugorjon.

Hogy milyen módszerekkel kísérleteztem? Csak azzal nem, ami nem is létezik…" – kezdte nemrég egy interjúban Erdélyi Mónika, aki már éppen kezdett beletörődni a folyamatos kudarcokba, amikor Jákob Zoltán segített neki.

Jákob Zoltán lelkesedése meggyőzte Mónikát

"Eljött az a pont, amikor feltettem magamnak a kérdést: Ez már mindig így lesz? Gondolok itt arra, hogyha fénykép készült rólam, azt csak szemből engedhettem meg, és azt is főleg úgy, hogy valaki mögé beálltam, hogy félig takarásban legyek.

Már ott tartottam, hogy vagy teszek valamit még egyszer utoljára, vagy elengedem ezt a fogyás témát, és örökre bujkálni fogok a fotósok elől, amikor megismertem Jákob Zolit, aki olyan lelkesedéssel mesélt az életmódváltó programjáról, hogy engem is sikerült meggyőznie, így belevágtam

– nyilatkozta Erdélyi Mónika, aki fogyásának sikerét a Mokka adásában is megemlítette.