Újra levetkőzött a Netflix szexi spanyol bombázója - képek

Ester Expósito a hazai nézőknek leginkább a Netflix spanyol sorozataiból tűnthet ismerősnek. A 24 éves színésznő és modell elsősorban az Elit című drámából ismert, melyben Carlát alakította, majd szintén a streaming szolgáltató műsorán, A Kincskereső kalandorokban (Bandidos) tért vissza. A filmekben sem szemérmes színésznő imád vetkőzni, gyakran mutatja meg magát a közösségi oldalán is hiányos öltözetben.

Bár még csak 24 éves, de máris hatalmas sikereket tudhat maga mögött a Netflixnek köszönhetően, hiszen így nemzetközileg is ismertté vált, nemcsak hazájában. A legújabb kalandsorozatban, A Kincskereső kalandorokban Lilit formálja meg, viszont a színészkedés mellett sokat modellkedik is. Ester Expósito most sem fogta vissza magát, falatnyi, tangás bikinijében mutatta meg hiábtan testét a követőinek. A színésznő épp a tengerparton múlatta az időt, amikor úgy döntött, itt az ideje megörökíteni a pillanatot, majd közzétette a merész fotókat, melyek ott készültek róla.

Expósito 2000. január 26-án született Madridban, már nagyon fiatalon elkezdett érdeklődni a művészet iránt. Miután 16 évesen befejezte tanulmányait, színészi kurzusokra járt. A fiatal Estert már kétszer is díjazta a szakma, ugyanis 2013-ban és 2015-ben is elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat a Madridi Színházak Díjátadóján. 2016-ban szerepelt először a televízióban Rosa Martínként a Centro Médico című dokumentumdráma sorozat egyik epizódjában. Még ugyanebben az évben Ester Expósito Fernando lányát alakította a Vis a Vis második évadának egyik epizódjában az Antena 3-on. Nemrég a Vénusz című horrorfilmben is feltűnt, elmondása szerint igazán testhezálló volt számára a műfaj, és a szerepe is.

Legismertebb szerepe máig Carla az Elitből, ami egy sikeres spanyol nyelvű drámasorozat, amelyet Carlos Montero és Darío Madrona készített a Netflix számára. A sorozat a Las Encinasban játszódik, egy fiktív spanyolországi elit középiskolában, ahová a kiváltságos és gazdag tinédzserek járnak. Az Elit története kezdetben három munkásosztálybeli diákra összpontosít, akik egy ösztöndíjprogram révén nyerik el a beiratkozást a Las Encinasba, ami persze a gazdag tanulókból felháborodást vált ki, és rengeteg konfliktust eredményez. A sorozat eddig hét évadot élt meg.