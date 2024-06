Egészen eltorzult az Exatlon bombázójának teste - fotó

Az Exatlon Hungary, ahol Szabó Franciska, a korábbi U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó igazán ismert lett, egy 2019-ben indult, török licencen alapuló sportreality, amely a TV2-n futott. A műsor forgatása után az USA-ba utazott, ahol pankrátorként dolgozik és Power Slap-versenyeken is indult.

Most vidám osztott meg egy olyan képet, amely róla jelent meg a DeviantArt oldalon, azonban nem a valóságot mutatja. Igaz, hogy a TV2 volt szereplője már az exatlonos mezőnyben is kifejezetten izmosnak számított, és később is sokat foglalkozott testépítéssel, de ezért ennyire nem izmos:

Fotó: Instagram

A műsorban is vidámnak tűnő sportoló nem vette zokon, hogy schwarzeneggeri testtel ábrázolta valaki, inkább csak mulattatta a dolog. "Ezt ma találtam az interneten. Kinek a fantáziája ilyen?" - kérdezte egy nevetős szmájli mellett.

Korábban is előszeretettel mutogatta a fenekét, nemrég egy videót mutatott arról, hogy rászánta magát plasztikára. A videóban elmondja, hogy az inteneten talált rá a klinikára, elégedett volt a látottakkal, ezért bízott meg bennük. Arról is beszél, hogy vannak olyan részek a testén, amelyekről nem megy le a felesleg, hiába a sok edzés és a diéta.

