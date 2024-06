Hatalmas a boldogság, babát vár az Exatlon győztese

Dr. Busa Gabriellát a TV2-n ismerhette meg a tévéző, a második Exatlon nagy esélyese volt, amelyet végül meg is nyert Pap Dorka és Szabó Dorottya előtt. Rákapott a dominikai izgalmakra, így indult két évvel később az All Star-évadban, ekkor is eljutott a döntőig, ahol azonban Szente Gréti legyőzte. Busa Gabi most egy fotóval tudatta, hogy babát vár:

Pár héttel ezelőtt tudatta a szintén Exatlon-szereplő Kőnig Anna és Szabó-Thomka Hanna is, hogy anyák lesznek.

