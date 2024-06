Fejbe rúgta a fia Tápai Szabinát

A házaspár május végén vendégeskedett Hajdú Péter műsorában, a Beköltözve Hajdú Péterhez című beszélgetős műsorban, melyben eredetileg Kucsera Gábor érkezett egyedüli vendégként, majd egy ponton felbukkant Tápai Szabina is, akik a stúdióban jelentették be, hogy újra egy párt alkotnak, Kucsera vissza is költözött a családjához. Bár ezeket a híreket korábban hevesen tagadták, mert nem akarták túl korán nyilvánosságra hozni a békülésüket, míg maguk sem teljesen biztosak a dologban, de sokan gyanították, hogy ez állhat a válásuk halogatásának hátterében. Azóta azt is elismerték, hogy szakember segítségét kérték, akivel végül sikerült rendezni a gondokat.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina úgy döntöttek, megmentik a házasságukat

Nemrég egészen Olaszországig utaztak kettesben, és úgy tűnt, hogy remekül szórakoznak egymás társaságában. Tápai már korábban is elárulta, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha volt, és úgy tűnik, hogy ez igaz is.

Valóságos az, hogy iszonyatosan jó a kapcsolatunk.

Tényleg jól működünk együtt mint szülők, aztán, hogy lesz-e ebből valami, vagy nem lesz, ki tudja. Soha ne mondd, hogy soha, én már tényleg ezt mondom" - mondta akkor sejtelmesen az anyuka, aki azóta gyakran mutat közös családi pillanatokat a közösségi oldalán.

Kucsera szintén nagyon boldogan mutatja meg, hogy milyen jól érzik magukat együtt, és gyerekeik is boldogok, hogy a szülők újra egymásra találtak. Sok közös programot szerveznek, több időt töltenek együtt, azonban a legutóbbi családi program nem sikerült úgy, ahogyan azt tervezték, elsősorban Tápai Szabinának, aki a fején sérült meg.

A saját otthonukban történt, hogy fiuk megkérte édesanyját, vegye fel videóra, milyen ügyesen átrúgja a labdát a medencéjükön, ami sikerült is neki, viszont édesanyját fejen találta a száguldó labda teljes erővel, amitől csúnya dudor keletkezett a fején.

Amikor a fiad megkér, hogy vedd fel, ahogy átrúgja a labdát a medencén! (Direkt guggoltam, hogy el ne találjon!)

- idézi a Ripost Tápai Szabina a korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzését, amit Kucsera Gábor is megosztott a saját közösségi oldalán. A sérülésről készült képet a linkre kattintva tekintheti meg.