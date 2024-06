A botrányos Fekete Vonat-koncertről, a veszekedésről beszélt Mohamed Fatima

Ahogy arról korábban írt az Origo, hatalmas botrányba fulladt a Fekete Vonat újra összeállásának első és egyben utolsó koncertje, mely 2023 januárjában rendeztek a Papp László Sportarénában. A húsz év után újra együtt koncertező zenekar a fellépés után szinte azonnal újra fel is oszlott. Állítólag pénzügyi okok állnak a vita hátterében, Beat és L.L. Junior között többször is szóváltás alakult ki az ügy kapcsán, azonban hosszú idő után Mohamed Fatima is megszólalt, haragjáról is beszélt.

Mohamed Fatima

Fotó: tv2

"A lecke mindig ott kell legyen az ember életében, mert anélkül nem tudunk fejlődni. Az elmúlt időszakot is abszolút így éltem meg, és azt mondom, hogy örülök, hogy ez megtörtént és így történt meg, ahogy.

Nem lennék ma az, aki vagyok, ha nincs ez a konfliktus,

erősebb lettem, és hálás vagyok ezért. Minden ember életében van olyan pillanat, amikor azt gondolja, hogy kudarc volt az egész, amit csinált. Ha nem lett volna az egész, szerintem nem jutottam volna el ide, és én ezt nem is konfliktusként éltem meg, mert amíg ez ment kívül, addig én írtam a dalokat, és akkor született meg öt dalom is" - nyilatkozta most.

