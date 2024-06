Nadrágot és melltartót sem vett a nyitott blézer alá a felismerhetetlenre plasztikázott Labancz Lilla - képek

Valódi plasztikafüggő Labancz Lilla, az egykori sikeres, magyar romantikus vígjáték, az Álom.net főszereplője, aki színészni karrierje miatt utazott a tengerentúlra, hogy ott folytassa tanulmányait, majd szerencsét próbáljon a filmes szakmában. Bár voltak kisebb szerepei, nagyon sokat próbálkozott, mire elérte a célját. A színésznő-modell azóta sem futott be igazán, inkább modellkedéssel foglalkozik, hiszen nem szégyellős típus, előszeretettel mutogatja magát félmeztelen fotókon, vagy sokat láttatni engedő ruhákban.

Már rá sem lehet ismerni Labancz Lillára, aki nem tud leállni a plasztikai műtétekkel

Fotó: Labancz Lilla Instagram

2010-ben mégis úgy döntött, hogy Amerikába költözik és ott tanulja tovább a színészetet. Ott elvégezte a New York-i filmakadémiát, ahol színészet szakirányt vett fel. Eddig egy ismertebb filmben, a 2013-as Counterpunch-ban kapott egy mellékszerepet, amelyben Danny Trejóval játszott, de nem hozta meg számára a várva várt sikert. Labancz Lilla azóta sem beszélt arról, hogy mivel foglalkozik kint valójában amellett, hogy a színészkedéssel kapcsolatos vágyait kergeti.

Az egykor bájos színésznőre ma már rá sem lehet ismerni, annyira megváltozotta a külsejét az elmúlt években. A 38 éves Labancz tagadja, hogy valaha is plasztikai műtétje lett volna, de a róla készült fotók magukért beszélnek, ugyanis egyáltalán nem hasonlít már egykori önmagára. Egyértelmű, hogy nem mond igazat, és több beavatkozáson is túl van, a szájfeltöltéstől kezdve, hatalmas műmellein át, még a fenekét is megoperáltathatta, hiszen Kardashianokat megszégyenítő méretei lettek az elmúlt évek alatt.

Hiába, hogy sok kritikát kapott már a megdöbbentő átváltozása miatt, de ő ezekkel egyáltalán nem foglalkozik és tovább operáltatja magát. Legfrissebb fotóin is szembetűnő a változás, hiszen eddig is hatalmas szája és mellei még nagyobbak lettek, amit merész felvételeken mutatott meg a közösségi oldalán. Labancz Lilla újra a régi szőke árnyalatra festett hajjal, vörösre rúzsozott szájával állt a kamerák elé egy merész fotózás kedvéért. A színésznő és modell csak egy csillogó, túlmérezett latexkabátot viselt, mely alá nem vett melltartót sem nadrágot, csak egy szál bugyi takarta el az intim részeit.