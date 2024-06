Közelről mutatta meg fenékplasztikáját az Exatlon bombázója - videó

Az Exatlon Hungary, ahol Szabó Franciska, a korábbi U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó igazán ismert lett, egy 2019-ben indult, török licencen alapuló sportreality, amely a TV2-n futott. A műsor forgatása után az USA-ba utazott, ahol pankrátorként dolgozik és Power Slap-versenyeken is indult.

Korábban is előszeretettel mutogatta a fenekét, most egy videót mutatott arról, hogy rászánta magát plasztikára. A videóban elmondja, hogy az inteneten talált rá a klinikára, elégedett volt a látottakkal, ezért bízott meg bennük. Arról is beszél, hogy vannak olyan részek a testén, amelyekről nem megy le a felesleg, hiába a sok edzés és a diéta. Alább a videó:

Mint írtuk, a volt exatlonos indult egy Power Slap nevű versenyen is, ahol a cél minél nagyobb pofont kiosztani a riválisnak, miközben el kell viselni annak ütéseit is. Sheena Bathory néven indult - a nevet alighanem Ecsedi Báthori Erzsébettől, Báthory magyar grófnőtől kölcsönözte, aki a történelmi Báthori-család szülötte. Báthori Erzsébet alakját rémséges és kegyetlen tettek legendái övezik, a vámpírszerű borzalmak egyik jelképe lett.

Szabó Franciska pár hónapja akkora pofont adott egy másik nőnek, hogy annak szinte lerepült a feje, elzuhant, majd a földön próbált magához térni.

A "magyar hurrikán", ahogy hívják őt az USA-ban, egy ketrecharcos ellen bizonyíthatott később Las Vegasban. A fogadóirodák szerint a magyar lány volt az esélyesebb, egyrészt eddigi gigászi pofonjai, másrészt a tapasztalata miatt, ugyanakkor az ellenfelet sem lehetett lebecsülni. Szabó Franciska, azaz Sheena Bathory végül nyert, de keserű volt neki ez a győzelem, mert az ellenfelét kizárták, ugyanis lábai nem érintették a földet, amikor megütötte őt.

Nemrég amúgy exatlonos találkozó volt: "Az évek múlnak, de a szikra a piros csapatban örök. Bárhol is legyünk a világban, ez a tűz újra összehoz minket, erősítve kötelékünket. Tartsuk életben ezt a lángot, útmutatónk legyen a közös szenvedély és barátság" - írta korábbi posztjában Szabó Franciska.