Férje nélkül ment vacsorázni Jennifer Lopez - képek

A sztárpár közel húsz év után talált újra egymásra 2021-ben, és még ugyanez év nyarán össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy az újrakezdés nem járt sikerrel, a válás szélére sodródott a házasságuk. Bár mindent megtettek, hogy eloszlassák ezeket a kételyeket, de az újabb információk alapján egyre világosabbá válik, hogy el fognak válni. Egy ismerősük is kitálalt már a problémáikról, aki elmondta, hogy a házaspár az utóbbi időben egyre többet veszekszik, és sok időt töltenek külön, sőt, Affleck már el is költözött a közös otthonukból Brentwoodba.

A sztárpár 60 millió dollárt érő kúriáját árulja titokban, de kiszivárgott az információ, mely a házasságuk végére utal

Fotó: WALTER / BESTIMAGE/WALTER / BESTIMAGE/Walter / Bestimage

A találgatások akkor kezdődtek, amikor kiderült, hogy Jennifer Lopez Affleck nélkül kezdett el házakat nézegetni Beverly Hillsben régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában, és szemfüles lesifotósok észrevették őket. Ezekre a kérdésekre egyikük sem reagált, sőt az énekesnő a házasságával kapcsolatos kérdéseket is betiltotta a sajátótájékoztatókon, most mégis úgy tűnik, nem alaptalanok a híresztelések.

A sok színjáték hiába való volt, ugyanis egy olyan információ került nyilvánosságra, ami egyértelműen arra utal, hogy válik a sztárpár. Több forrás is megerősítette, hogy Affleck és Lopez a legnagyobb titokban próbálják eladni a közös, több mint 60 millió dollárt érő otthonukat, amit a házasságkötésük után vásároltak.

Bár eddig Jennifer Lopez nagyon igyekezett fenntartani a látszatot, hogy együtt vannak, most úgy tűnik, ő is feladta, hiszen eddig csak Ben Affleck arckifejezésén lehetett látni, mennyire gondterhelt, most azonban felesége sem tudta leplezni. Miután kiszivárogtak a házuk eladásáról szóló hírek, Jennifer Lopez egyedül ment vacsorázni egy drága étterembe, ahová bár gyönyörű ruhában érkezett, jegygyűrűjével az ujján, mégsem tűnt túl boldognak - írja a Just Jared.

A képek között lapozhat:

Azonban nem tudni, hogy a házassága vége, vagy inkább az bántja-e jobban, hogy kevesen érdeklődtek a Jen's Summer 2024 Tour 'THIS IS ME...LIVE' koncertsorozata iránt, amire már régóta nagyon készült, végül le is kellett mondania. Bár az énekesnő a döntést azzal indokolta, hogy a munka helyett családjára fókuszálna, de kiderült, hogy nagyon rosszul fogytak a jegyek, és nem érte volna meg megtartani a fellépéseket, és ez nagyon megviselte Lopez egóját.